ARRANCA AUDIENCIA INICIAL CONTRA LOS 9 POLICÍAS POR MASACRE DE LAS JAGUITAS

3:56 a.m.

None

Los agentes policiales son resguardados por seis capitanes.

La defensa de los nueve policías está siendo asumida por cuatro abogados de la defensoría pública.

Cargos por los que son acusados:

Prisión preventiva

Inició la audiencia preliminar de los nueve policías acusados de haber disparado contra una familia, matando a tres personas (dos niños y una joven), la noche del pasado 11 de julio en las comarca Las Jagüitas, Managua.A diferencia de otros reos que son acusados por distintos delitos y a los que se les pide que respondan en voz alta sus generales de ley (nombre, apellido, estado civil y dirección domiciliar), a estos se les preguntó de manera discrecional pues fueron pasando de uno en uno ante el Secretario de Actuaciones para brindar sus datos.La audiencia se realiza en el juzgado Cuarto Local Penal de Managua. A la sala arribaron minutos antes del inicio de la audiencia, Yelka Ramírez, madre de los dos niños muertos, hermana de la tercera víctima mortal y madre de uno de los niños que permanece heridos. También llegó Miriam Delgadillo Obando, la mamá de Katherin Ramírez, la joven que murió en el operativo. Asimismo, se hicieron presentes los dos abogados que actuarán como acusadores particulares adheridos. En el auditorio destacaba también la presencia del presidente del tribunal de apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez; el jefe de la Dirección de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionado general Juan Ramón Gámez; y del inspector del Ministerio Público, Douglas Vargas.1. Zacarías Ignacio Salgado, capitán 2. Oscar Vargas Rojas, teniente 3. José Fonseca Salmerón, teniente 4. Javier Salmerón Tórrez, suboficial 5. Augusto César Medrano, suboficial 6 Ernesto Alexander Urbina, suboficial 7. Osman Ricardo García, suboficial 8. Harrison Osman Ramírez, suboficial 9. Miguel Ángel Ramos, suboficialLos agentes que participaron en el fallido operativo antinarcótico enfrentan cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños, de acuerdo a la acusación que presentó ayer la Fiscalía Tras la lectura del libelo acusatorio, que duró 25 minutos, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los nueve acusados. La petición fue formulada por la fiscal Steffanie Pérez Bojorge a la jueza Cuarto Local Penal de Managua, Dominga Ampié. El Ministerio Público acompañó su acusación con varias presentaciones en filminas lo que motivó la protesta de los cuatro abogados que defienden a los agentes, e inclusive de Sobeyda Manzanares, una de las abogadas de las víctimas, quienes manifestaban que la utilización de esos recursos no era procedente en la audiencia preliminar. Sin embargo, la jueza no dio a lugar al reclamo de los abogados. Durante la audiencia, los familiares de las víctimas reaccionaron contra la decisión de la fiscalía de acusar por homicidio imprudente, ya que según ellos la muerte de sus familiares no fue una “imprudencia”. Tomado: END