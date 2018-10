POLICÍAS ACUSADOS POR MASACRE EN LAS JAGUITAS ADMITEN HECHOS

8:05 a.m.

None

Los policías tomaron la palabra y pidieron perdón alegando fue un error y que no era su intención.

Reacción

Los nueve policías acusados por la masacre a una familia en Las Jagüitas admitieron los hechos y pidieron perdón a la familia de las víctimas y a la población en general. Los acusados y quienes admitieron los hechos son el capitán Zacarías Ignacio Salgado; Oscar Vargas Rojas, teniente; José Fonseca Salmerón, teniente; Javier Salmerón Tórrez, suboficial; Augusto César Medrano, suboficial; Ernesto Alexander Urbina, suboficial; Osman Ricardo García, suboficial; Harrison Osman Ramírez, suboficial; y Miguel Ángel Ramos, suboficial.La Fiscalía acusaba a los agentes por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La jueza Cuarto Local Penal de Managua, Dominga Ampié, indicó a los procesados que con la admisión de los hechos, renuncian a juicio oral y público y a presenciar la incorporación de pruebas tanto de los acusadores como su defensa.Tras la admisión de los hechos, tomó la palabra Yelka Ramírez, madre de dos de las víctimas mortales, quien les dijo: "Si creen que pidiendo perdón me van a regresar a mis hijos y mi hermana, ¡no! Yo quiero la pena máxima para ellos... tienen que pagar". ''No justifiquen lo que ustedes (policías) sabían lo que iban hacer. Pido justicia. Abogada, no defienda a los delincuentes'', exigió Ramírez. 100% Noticias/END