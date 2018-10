23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 10:37 a.m. 10:37 a.m.

AMPLÍAN PARADA DE BUSES EN LA UCA

La Alcaldía de Managua trabaja en la ampliación de la bahía de buses de la parada de la UCA. En el lugar fue removido parte del muro del parque que colinda con la casa de estudios superiores. No obstante, la obra fue detenida hace una semana por lo que los comerciantes piden a las autoridades de la capital que agilicen la construcción de las paradas donde se reubicarán a más de 70 comerciantes ambulantes. En esta parada se estacionan a diario centenares de buses del transporte urbano colectivo de Managua y del transporte intermunicipal. La Alcaldía trabaja en la ampliación de la bahía con el objetivo de darles un mejor servicio a los usuarios. Por su parte, la población aplaude la construcción de la obra pero demandan mayor seguridad en este punto en donde se registran muchos robos. “Está muy bueno lo de la ampliación porque la bahía era muy pequeña y los buses casi atropellaban a la gente, esperamos que con esto haya mejor orden por parte de los buseros”, refirió Augusto Pérez, usuario del transporte de Managua. “Ya era hora que ampliaran esta parada porque aquí son miles de personas las que esperamos el bus y no prestaba las condiciones”, dijo Jessenia Escorcia. “Deben mejorar también la seguridad porque aquí se dan muchos robos”, señaló Juan Carlos Ramírez. Según los vendedores que ofertan sus productos en esta parada, los trabajadores de la Alcaldía tienen una semana de no aparecerse por el lugar y demandan la finalización de la obra. “No han venido y lo peor es que dejaron un tubo roto de aguas negra se ha hecho una laguna que esta infestada de larvas de zancudo, es hora que finalicen”, manifestó Alma Carmona, trabajadora por cuenta propia. Una vez finalizada la obra, serán reubicados en el lugar un poco más de 70 comerciantes que trabajan en ese sector. 100% Noticias