BRIGADA ESPAÑOLA OPERA GRATIS EN LEÓN

gada de médicos españoles, en el Hospital Escuelas Oscar Danilo Rosales Argüello, los días lunes, martes y ayer miércoles 22 de julio. Esta es la primera vez que la brigada urológica española Alianza Hispanoamericana realiza intervenciones complejas en el hospital de León, según el coordinador Miguel Litton Muñoz. La brigada además tiene como objetivo hacer una alianza con la UNAN-León.

Esta será auspiciada por la Sociedad Española de Urología que incluye a 2,400 urólogos. Este esfuerzo en Nicaragua dispone del apoyo de la Fundación del Grupo Calsa. Estamos tratando de hacer una alianza hispano-nicaragüense, en este caso ya hemos operado a más de 1,300 personas entre Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, dijo Litton. ''Nuestro esquema es intervenir a pacientes con patologías complejas urológicas, algunas por abordaje laparoscópico, cirugías que no se hacen normalmente. Hemos hecho historia, ya que por primera vez en León se ha realizado una prostatectomía radical laparoscópica, una cirugía de cáncer renal por vía laparoscópica; se realizaron uretroplastias, hemos atendido a pacientes con cáncer de próstata, con cáncer renal, con cálculos de riñón, tres cirugías de reparación de rotura de uretra'', manifestó Litton. Según los médicos españoles, la prioridad es que sean pacientes pobres y con patologías complejas. Cada cirugía de estas en España puede costar entre los 14,000 y los 20,000 euros. La brigada médica cuenta con el patrocinio de la Alianza Astela Hispano Nicaragüense, una multinacional japonesa. Pero además dice Litton la amistad con la familia Lacayo, César Augusto, Carlos Reynaldo es fraternal, creo que si no es por la amistad no hubiéramos hecho esto que estamos haciendo. Ellos son patrocinadores del congreso, manifestó el coordinador de la brigada urológica española Alianza Hispanoamericana. La primera prostatectomía radical laparoscópica por cáncer de próstata efectuada en Centroamérica se efectuó por la brigada médica española que se encuentra en León. Esto ocurrió en el Hospital Vivian Pellas en 2007 por el doctor Jesús Cisneros y el doctor Miguel Litton. También han realizado intervenciones por roturas de uretra, uretroplastias, hipospadias, cirugía compleja renal por litiasis coraliforme, entre otras operaciones. Hoy viernes los siete médicos de la brigada española participarán en el segundo Congreso Hispano Nicaragüense y segundo Congreso Centroamericano y del Caribe que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental Metrocentro. Por Eddy López Hernández

