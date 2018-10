27, Julio, 2015 27, Julio, 2015 11:20 a.m. 11:20 a.m.

INCREMENTAN PRECIOS DE LOS PERIÓDICOS

None

Este lunes el precio de los periódicos de circulación nacional amaneció más caro. En el caso de los periódicos; El Nuevo Diario y La Prensa su costo incremento de 7 a 10 córdobas. 100% Noticias converso con el gerente de mercadeo del diario La Prensa, Ricardo Alvarado quien dijo que el ajuste se debe al alza de los costos de la materia prima y de la mano de obra que se necesita para elaborar el rotativo. “Nosotros no subíamos el precio del periódico desde el año 2009, esto más que un incremento es un ajuste por el deslizamiento de la moneda cada año, el incremento de los costos, estamos hablando de la luz, papel, tinta y el reajuste del salario mínimo. Son muy pocas las cosas que podes comprar con 10 córdobas y creemos que para estar informado es bien barato”, explico Alvarado. El Diario La Prensa, realiza un tiraje de 42 mil ejemplares por día. El señor Mario Urbina quien se dedica a la venta de periódicos en los semáforos de El Nuevo Diario, señala que este lunes no logro vender ni la mitad de los periódicos que se le asignan como voceador, señala que el alza de tres córdobas, mermo las ventas y por ende sus ganancias. “La gente dice que está muy caro y que prefiere leerlo en internet, ya no resulta vender periódicos”, dijo Urbina. Adrián Uriarte catedrático universitario, considera que el alza de los periódicos se debe a la supuesta asfixia económica que viven los Medios de Comunicación por la falta de publicidad gubernamental. “El alza en los ejemplares, es producto de la política de asfixia y discriminación de la entrega de publicidad gubernamental. El incremento de los periódicos, tampoco debe verse como una operación matemática, porque sería evadir las raíces estructurales vinculadas con el poder, la cultura y la libertad de expresión. Primero, el alza de precios es producto del factor de poder político, que desde 2007, viene centralizando la publicidad gubernamental, en aquellos medios que se caracterizan por reproducir el discurso oficial”, manifestó Uriarte. Jonathan Castro