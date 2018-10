NICARAGUA BUSCA VENDER MÁS PRODUCTOS A EEUU

Buscarán compradores

DR-Cafta

Nicaragua tiene oportunidad para vender más productos a Estados Unidos, aunque en la actualidad sea el principal destino de las exportaciones nicaragüenses, según la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham). Estas firmaron ayer un acuerdo de colaboración para seguir promoviendo las ventas a ese país. Roberto Sansón, presidente de AmCham, dijo que actualmente alrededor del 31% de las exportaciones nicaragüenses son dirigidas a Estados Unidos. Sin embargo, la mayor parte de las ventas que se realizan a ese país la concentra unas cuantas empresas nicaragüenses, lamentó Sansón. Por otra parte, Sansón manifestó que hay estados de Estados Unidos a los cuales Nicaragua no exporta “absolutamente nada y otros a los que se exporta muy tangencialmente, como California”.“Pensamos en Estados Unidos como si fuera un solo mercado, pero recordemos que en realidad son 50 estados y que cada estado es más grande que un país de Centroamérica, por lo tanto pensemos como si fueran 50 países a los que hay que exportar”, afirmó el presidente de AmCham. Las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos generaron US$821.5 millones en el 2014. Para Sansón, Nicaragua apenas está tocando la punta del iceberg en Estados Unidos, porque además sigue enfocada en los productos tradicionales. El año pasado Nicaragua vendió a Estados Unidos, entre otros productos, carne de bovino, café oro, oro en bruto, langostas, azúcar, pescado, queso, tabaco, camarón de cultivo, aceites y grasas, de acuerdo con el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).La razón por la que no se vende ningún producto nicaragüense en esos estados del país norteamericano en este momento es porque no se han encontrado compradores, pero “la cuestión está en que se hagan los contactos comerciales y se cree esa necesidad”, refirió Sansón. A esos estados, sostuvo el presidente de AmCham, se pueden vender incluso los mismos productos que ya se venden a ese país y así incrementar los volúmenes de exportación. Por su parte, Enrique Zamora, presidente de APEN, destacó que AmCham y APEN van a trabajar de la mano para aprovechar mejor el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). Zamora manifestó que parte del plan es preparar a pequeños y medianos productores en temas como etiquetado, inteligencia de mercado, producción bajo estándares de responsabilidad social empresarial, entre otros aspectos, para llevarlos a cumplir la meta de exportar. APEN aseveró en una nota de prensa que se promoverán conjuntamente, entre APEN y AmCham, misiones comerciales de empresas compradoras estadounidenses, aprovechando las relaciones de AmCham con sus similares en Estados Unidos y Latinoamérica. “Estamos uniendo esfuerzos para aprovechar más las oportunidades de negocios e inversión con ese país (Estados Unidos). Estamos uniendo capacidades”, sostuvo Zamora. Sansón reiteró que hay que aprovechar ese mercado, no solo porque es inmenso sino también porque “lo tenemos muy cerca”. “Una ventaja que tenemos en relación con el mercado estadounidense es que tenemos una relación muy cercana, que va más allá de la política, que trasciende a los pueblos”, señaló el presidente de AmCham. AmCham considera que puede apoyar muchísimo a incrementar las exportaciones a Estados Unidos tocando las puertas de compradores en esos estados por medio de las cámaras de comercio de Estados Unidos con las que tiene relación. En tanto, el economista Mario Arana, que coordina el Comité DR-Cafta de AmCham, afirmó que Nicaragua está desaprovechando muchas oportunidades que brinda el DR-Cafta. “Son pocas las empresas que están exportando, estamos exportando a pocos lugares de Estados Unidos, están muy concentrados los productos que estamos exportando y la verdad es que pudiéramos ser más los que exportamos, exportar más cosas y a diferentes sitios en Estados Unidos”, resumió Arana, quien como ministro de Fomento, Industria y Comercio dirigió las negociaciones del DR-Cafta para Nicaragua.El acuerdo entre APEN y AmCham se enmarca en los 10 años del DR-Cafta. “Han pasado 10 años del DR-Cafta y ahorita empezamos a hablar nuevamente del DR-Cafta, porque ya van a desgravarse algunos productos que vengan de Estados Unidos, y pues en los otros cinco o diez años más debemos estar más preparados”, explicó Zamora. END