29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 1:41 a.m. 1:41 a.m.

NICARAGUA ENFRENTA HOY A CUBA EN SEGUNDA VUELTA DEL MUNDIAL DE BÉISBOL INFANTIL

Cuba, un equipo que siempre es respetado en cualquier nivel de competencia, será el rival que enfrentará hoy (8:00 p.m.) la Selección Nacional de Beisbol Infantil AA (11-12 años), que avanzó a la siguiente ronda del Campeonato Mundial de Taiwán, como segundos en el grupo B, después de la paliza de 17-2 que le propinaron ayer a Australia. La tropa, al mando de Asiel Morales, dejó claro que llegó a pelear el título, al ganar 4 de 5 partidos en la etapa regular. Solo la derrota ante Estados Unidos (3-15) en el debut, fue la mancha que tuvo este seleccionado, que luego recuperó la vertical venciendo a Francia (17-0), Japón (5-1), México (7-4) y Australia (17-2). Así que una vez definidas las posiciones del Mundial, tres equipos clasifican por cada grupo y Nicaragua llegará con balance de 1-1, en vista que perdió ante Estados Unidos y venció a Japón, los otros dos clasificados del Grupo B. En esta segunda vuelta, Nicaragua no enfrentará a los rivales de su grupo. Sino que lo hará a Cuba hoy a las 8:00 p.m., con Elián Rayo en el montículo, a Venezuela el jueves también a las 8:00 p.m. y a Taiwán el sábado a las 4:30 a.m., en un nuevo calendario que fue dado a conocer ayer por el Comité Organizador. Rayo tendrá el reto de vencer a los cubanos esta noche, después que en su primera apertura del torneo fue superado por Estados Unidos. Así que hoy tendrá la oportunidad de reivindicarse desde el montículo, porque bateando está quemando el Mundial. Festín ofensivo Precisamente, Rayo dejó clara su utilidad con el madero ayer, al disparar dos jonrones, que sumados a cuadrangulares de Léster Medrano y Luis Romero, contribuyeron para que la Selección apaleara 17-2 a Australia en el cierre de la etapa regular. Los pequeños guerreros nicaragüenses no les dejaron espacio ni para respirar a los australianos, porque en apenas cuatro bateadas anotaron las 17 veces, que les permitieron por reglamentación del beisbol menor imponerse por la vía del Súper Nocaut. Australia empezó bien el partido, anotando dos veces en el primer inning ante el abridor pinolero Luis Romero. Solomon Maguire con doble e Ian Lee con imparable, empujaron esas dos primeras carreras de la tropa australiana. Pero en ese mismo primer episodio, la ofensiva pinolera ripostó empatando con anotaciones de Cristian Moreno y Léster Medrano, aprovechando lanzamientos enterrados de Maguire. Con el partido empatado 2-2, Romero logró entrar en control en el segundo inning, y en el cierre recibió el respaldo de la ofensiva que se desbordó con un rally de seis, destacando jonrones seguidos de Medrano y Rayo, para el 8-2. El festín pinolero continuó en el cierre del tercero, cuando anotaron 8 veces, destacando nuevamente Rayo con un jonrón remolcador de tres, para el 16-2. El mismo Rayo se encargó de anotar la carrera que abrevió el partido en el cuarto, ya que con dos outs conectó hit, se robó segunda y tercera, anotando luego con un imparable de Fidel Loáisiga para el 17-2. Los mejores Nicaragua disparó 17 imparables, destacando los dos jonrones de Rayo, Medrano y Romero. Rayo ligó de 4-3, con 4 empujadas, 3 anotadas y 3 bases robadas. Medrano ligó de 4-2, con 2 CE y 3 CA, mientras que Cristiano Moreno dio de 4-2, con 3 CA, Isaac Mondragón remolcó 3 y Romero ligó de 2-2, con 3 CA y 3 CE. Romero fue precisamente el lanzador ganador, con una labor de 4 innings en las que aceptó 2 hits, 2 carreras, 5 bases por bolas y 5 ponches. END