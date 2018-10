REPROGRAMAN AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA PARA JUEVES 30 DE JULIO EN CASO MASACRE LAS JAGUITAS

3:14 a.m.

Cargos por los que son acusados:

Carlos Alemán, abogado de la familia víctima de masacre policial en Las Jagüitas, indicó ayer en su cuenta oficial de Facebook que ''se reprograma audiencia de Lectura de Sentencia para el jueves treinta de Julio del año dos mil quince a las dos de la tarde, ya no será mañana (hoy miércoles) en el caso de la masacre de Las Jagüitas'', según el representante legal. Cabe señalar, el 23 de julio se realizó la audiencia preliminar en contra de los 9 oficiales quienes admitieron los hechos que dejó como resultado tres personas muertas, entre ellos dos menores de edad. Tras la lectura del libelo acusatorio, que duró 25 minutos, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los nueve acusados. La petición fue formulada por la fiscal Steffanie Pérez Bojorge a la jueza Cuarto Local Penal de Managua, Dominga Ampié. Por su parte, la abogada Zobeida Manzanares, representante de la señora Yelka Ramírez Delgadillo, madre de los dos menores y hermana de la joven que fallecieron en la masacre de Las Jagüitas, manifestó al periódico Hoy que la juez Ampié “simplemente la reprogramó (la lectura de la sentencia) y punto”, pero no dio justificación del porqué. Yelka se ha mostrado decepcionada con la Fiscalía y la Policía ya que considera que no se ha hecho justicia en el caso.Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños, de acuerdo a la acusación que presentó la Fiscalía . Stalin Andino/100% Noticias