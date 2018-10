29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 6:16 a.m. 6:16 a.m.

INETER: 'NO SE PUEDE DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE UN SISMO MAYOR MAGNITUD'

El Gobierno, a través del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), se mantiene vigilante ante el enjambre sísmico que se presentó desde este martes en Managua, informaron autoridades. En conferencia de prensa desde la sede del SINAPRED, el doctor Guillermo González y el asesor científico del INETER, Wilfried Strauch, afirmaron que aunque no se han presentado nuevos sismos en la falla local donde se localiza el enjambre, esto no significa que la situación haya pasado. En este sentido, Strauch reiteró que, aunque la probabilidad es baja, no se puede descartar la posibilidad de que ocurra un terremoto en el centro de Managua. Señaló, igualmente, que los sismos se han focalizado en una zona de la capital, en las proximidades del centro comercial Metrocentro, pero que en los próximos días esperan tener datos más exactos sobre los movimientos telúricos. Por su parte, González aseguró que la vigilancia que mantiene el Gobierno no es sólo a través de las áreas técnicas, sino que también a nivel de las instituciones especializadas en atención a desastres. 'Estamos preparados para cualquier situación', afirmó, a la vez que reiteró el llamado a las familias a reforzar las medidas de protección y prevención en sus hogares, en caso de presentarse un sismo mayor. 19 Digital