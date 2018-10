29, Julio, 2015 29, Julio, 2015 7:44 a.m. 7:44 a.m.

NO SE TOMARÁN FOTOS A PASAJEROS QUE SALGAN POR EL AEROPUERTO

Desde el pasado sábado se han reducido los trámites migratorios en el Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino, según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Entre las medidas suprimidas, están que ya no se tomarán fotos a los pasajeros que salen del país a través del aeropuerto y tampoco se someterán a interrogatorios cuando salen, como se hacía antes del sábado, de acuerdo con Aguerri. En otras ocasiones, el Cosep había criticado que a los pasajeros no sólo se les tomaba la foto cuando entraban al país, sino también cuando salían. Según Aguerri, estas medidas benefician la imagen del país de cara al turismo. En ese sentido, también comentó que mañana se reunirán con diferentes líneas aéreas que tienen presencia en el país. Entre los temas de la reunión estará pedirles que los pasajeros traigan su formulario de ingreso al país listo, y que no tengan que llenar más de un formulario. Eso con el fin de evitar grandes colas en el aeropuerto, que provocan malestar. END