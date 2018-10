MÁS DE 4 MIL AGENTES POLICIALES RESGUARDARÁN FIESTAS PATRONALES EN MANAGUA

Quema de pólvora

Cruz del Paraíso, de la barrera de toros media cuadra al este.

Intersección del establo, una cuadra al oeste.

Intersección Cinemas, una cuadra al este.

Intersección del Registro de la propiedad, una cuadra al norte.

Semáforos del autolote el Chele, una cuadra al oeste.

Rotonda Cristo Rey, dos cuadras al este.

Colegio Cristo Rey, una cuadra al oeste.

Gancho de Camino, dos cuadra al oeste.

Parque de la Iglesia Santo Domingo de Managua.

Alrededor de 4 mil agentes han sido destinados por la institución del orden para resguardar una de las principales fiestas patronales en el país celebradas en Managua por Santo Domingo de Guzmán.Desde este viernes 31 de julio los agentes dispusieron de un perímetro de seguridad de 300 metros alrededor de los 7 lugares especificados donde habrá vigilancia, patrullaje y regulación operativa del tráfico de vehículos. Cabe señalar, la Policía Nacional definió como zona de seguridad y protección 100 metros a cada lado de la vía principal. Miles de nicaragüenses visitan la capital durante esta festividad donde se efectúan los hípicos que figuran como unos de los atractivos culturales de esta celebración religiosa. El 1 de julio inician las actividades en honor al santo de los managuas y la seguridad ciudadana es un asunto de importancia que debe ser garantizada por la institución del orden.1- Desde las 2:00 pm del 31 de julio a las 08:00 am del día 1 agosto alrededor de la Iglesia Santo Domingo, en Las Sierritas // Vela y bajada de Santo Domingo de Guzmán. 2- Desde las 10:00 am hasta las 2:00 pm del 1 de agosto, alrededor del puente de “La Morita”. 3- Desde las 4:00 pm del 31 de julio hasta las 6:00 am del 01 de agosto, alrededor de la Rotonda Cristo Rey // Palo Lucio. 4- Desde las 4:00 pm del 31 de julio hasta las 8:00 pm del 1 de agosto, alrededor del Gancho de caminos, mercado Oriental // Vela del arco-Llegada del barco-Subida del Santo. 5- Desde las 11:00 am del 31 de julio hasta la 2:00 am del día 1 de agosto, alrededor del Mercado Roger Deshon en el barrio San Judas // Vela del barco. 6- Desde las 2:00 pm. a las 10:00 pm del 1 de agosto, alrededor de la Iglesia Santo Domingo, en el barrio Santo Domingo de Managua. 7- Desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm del 31 de julio, alrededor de la farmacia Guardián barrio San José Oriental // Vacas Culonas., se prohíbe portar armas de fuego, armas corto-punzantes, municiones, explosivos y el traslado de material inflamable.Por otro lado, se han establecido 10 puntos a lo largo del recorrido de la procesión, para la quema de pólvora en grandes cantidades.“Oficiales de la Dirección de Armas, Explosivos, Municiones y otros Materiales Relacionados (Daem), estarán en cada uno de estos lugares, regulando la debida manipulación de pólvora y velando por la seguridad y protección de las personas”, informó la Policía. END