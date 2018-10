TRANSPORTE NICA EN ALERTA POR CAOS EN EL SALVADOR CAUSADO POR MARAS

Los transportistas de carga y de pasajeros nicaragüenses están en alerta, aunque no están siendo afectados por el paro de buses y de microbuses que empezó cuatro días atrás en El Salvador , y que según cálculos de medios de comunicación de ese país está afectando a 1.3 millones de salvadoreños. Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN), dijo que en los últimos años los transportistas de carga nicaragüenses no han tenido pérdidas que lamentar en su paso por El Salvador; sin embargo, expresó que con la situación que se vive en ese país, desconocen lo que podría ocurrir. El paro se da por amenazas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que de esta forma intentan presionar al gobierno salvadoreño para que los incluya en una comisión conformada por instituciones públicas y sectores sociales que analiza la situación de violencia que hay en ese país. Marzo fue considerado el mes más violento de la última década, pues ocurrieron 481 homicidios, a razón de 16 por día. El presidente honorario de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Carga, Eliecer Trillos Pantoja, señaló que hasta el momentode carga internacional gracias a que desde hace varios años implementan la custodia de la mercadería que trasladan. “Desde hace varios años se contrata a empresas de vigilancia privada y se paga custodia armada desde Guatemala, pasando por El Salvador y Honduras hasta llegar a Nicaragua, y en cierto tipo de productos alimenticios, farmacéuticos o tecnológicos, esa custodia puede extenderse desde El Guasaule hacia Managua”, expresó Trillos Pantoja.Hace un año entre tres y cuatro camiones de carga eran asaltados cada mes aún con custodia a su paso por Guatemala o El Salvador. Según Trillos Pantoja, la frecuencia de asaltos ha disminuido porque las empresas de vigilancia que custodian los camiones han mejorado también los sistemas de prevención en coordinación con las autoridades policiales de esos países. Trillos Pantoja agregó que algunos asaltos ocurren en dependencia de la temporada, sobre todo desde octubre, noviembre y diciembre, cuando se da el tráfico con cargas de electrodomésticos.No obstante, el dirigente transportista añadió que están “en alerta y precavidos, y tomando siempre todas las medidas que orientan las empresas de custodia”. Trillos Pantoja también explicó que normalmente hay compañías de vigilancia que tienen contrato con varias empresas de transporte y que prefieren viajar en caravanas, custodiando tres o cuatro camiones a la vez, con patrullas adelante y atrás, e incluso con motorizados.José Antonio Bonilla, trabajador de la empresa de transporte Tica Bus, sostuvo que aunque la afluencia en estas fechas es menor, de tal manera que los buses viajan a la mitad de su capacidad, no han enfrentado ningún percance. Esta empresa viaja diario a El Salvador a las 5:00 a.m. y sus buses tienen capacidad para 54 pasajeros. “Hemos hablado con los conductores y no ha habido ningún problema. Los pasajeros preguntan y comentan que la situación ha estado bastante fea”, dijo Bonilla. Usualmente Tica Bus arriba a la capital salvadoreña alrededor de las 5:00 p.m.; sin embargo, debido a la situación tensa que atraviesa ese país están llegando tarde, pues han tenido que desviarse. La empresa de transporte de pasajeros Platinum viaja diario a El Salvador. Parte de Managua a las 3:00 a.m., llegando a la capital salvadoreña a eso del mediodía. “A esa hora las carreteras están resguardadas con policías, hay vigilancia y no hemos tenido incidencia. Hemos pasado bien, sin retrasos”, aseguró Osman Castellón, supervisor de boletería de esa empresa. END