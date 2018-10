31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 11:17 a.m. 11:17 a.m.

CARDENAL BRENES TEME TRANSITAR POR LAS JAGÜITAS TRAS MASACRE

El Cardenal Leopoldo Brenes confesó sentir cierto temor al transitar por la calle que va hacia la comunidad las Jagüitas luego de la masacre que dejó tres personas fallecidas y otras heridas. El Arzobispo de Managua reveló que ha tenido que cambiar la ruta cuando visita a los feligreses que habitan en esa comarca. “Yo tengo una misa siempre ahí por las Jagüitas, tenemos una capilla, ahora tengo que buscar un camino más iluminado porque si me sale a mí una cosa así yo no me paro. Con estas cosas todo puede suceder”, refirió Brenes. Los abogados de la familia Reyes -Ramírez apelarán la sentencia de la Juez Alía Dominga Ampié que dictó penas carcelarias de dos a 11 años de prisión para los nueve policías que participaron en el hecho. El Cardenal Brenes es de la opinión de que más años de cárcel no traerán el consuelo a la familia doliente. “Dejamos claro en el recurso que como la ley establece tuvo que haber sido individualizado. En el caso del Capitán Zacarías Salgado tenía que pagar 4 años de prisión por cada muerto y las penas máximas por los delitos de lesiones y daños, sumado esto hace una pena carcelaria de 30 años de prisión y no de 11 como la que dictó la Juez”, señaló Francisco Guadamuz, abogado adjunto de la familia Reyes- Ramírez. “Las penas sean pocas o largas siempre dejan dolor en la familia y no importa si las penas son largas o cortas, porque estas no van a devolver a los muertos. Creo que la Policía debe reflexionar y usar todo los protocolos que demandan estos operativos”, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes. Los acusados fueron condenados por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños y deberán cumplir penas de 2 hasta 11 años respectivamente. Stalin Andino/100% Noticias