02, Agosto, 2015 02, Agosto, 2015 4:20 a.m. 4:20 a.m.

SUSPENDEN EL SUBSIDIO A TAXIS DEL PAÍS

Si usted utiliza taxi tiene que saber que es muy probable que ahora pagará más de lo acostumbrado por el viaje, debido a que el Gobierno central canceló a nivel nacional el subsidio que le otorgaba al sector desde hace varios años. A partir de ayer sábado ningún taxista tiene descuento para la compra de combustible en las gasolineras. Reynaldo Bermúdez, presidente de la Federación Nicaragüense de Taxistas de Managua (Fenicotaxma), confirmó la suspensión del subsidio y reconoció que será el usuario el perjudicado por la decisión gubernamental porque el costo de la “carrera” aumentará. “Las estaciones de servicio y gasolineras tienen suspendidos sus POS donde pasaban los taxistas sus tarjetas (entregadas por el Gobierno) y (ahora) hay que comprar el combustible en precio real y no subsidiado”, informó Bermúdez a LA PRENSA, asegurando que se le informó al gremio la semana pasada de forma verbal. En el caso de Managua, donde están registrados más de 11,000 taxis, cada uno tenía un descuento de 16 córdobas por galón de combustible que compraba. Por día se permitían solamente cinco galones, es decir que si le echaban más ya no aplicaba la rebaja. Pero este sector no es el único que pierde el subsidio. A finales de marzo de 2015, el Gobierno se lo suspendió al transporte interurbano, cuya flota entre buses y microbuses supera las 3,200 unidades. Según los dirigentes del interurbano, a este gremio no se le avisó que ya no tendrían diesel a un precio bajo, se enteraron cuando llegaron a las gasolineras y los bomberos les dieron la noticia de que sus superiores informaron que el Gobierno cancelaba el compromiso. DESCARTAN PROTESTAR EN LAS CALLLES Bermúdez aclaró que los presidentes de las cooperativas del sector selectivo de la capital no buscarán como realizar manifestaciones, que “el problema será transferido al usuario”. Por su parte, Juan José Urrutia, miembro de la Federación Nacional de Transportistas Revolucionarios (Fenatrar), señaló que pese a las últimas bajas de los precios de los combustibles aún son caros en comparación con el resto de naciones centroamericanas. Además, explicó Urrutia, el incremento del número de las mototaxis en la ciudad los “ahoga” porque la clientela no es la misma. “Las mototaxis nos han invadido y quitado un gran porcentaje de nuestras operaciones”, agregó. 19,000 taxis aproximadamente están registrados en Nicaragua. Solo en Managua la cifra supera las 11,000 unidades. El Gobierno central subsidiaba a todos. LA PRENSA