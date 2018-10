03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 1:53 a.m. 1:53 a.m.

TAXISTAS INCREMENTAN TARIFA TRAS SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO

Aplicar un incremento máximo de C$5.00 es lo que el transporte selectivo debería de cobrar tras la suspensión del subsidio de transporte que brindaba el Gobierno, según el dirigente de los profesionales del volante. En representación de la Federación de Cooperativas de Taxi de Managua (Fenicootaxma), Reynaldo Bermúdez señaló que el gremio taxista debe ser consciente del costo de la situación de la carrera de taxi, pero también de las posibilidades de los usuarios. Destacó que según los incrementos de los últimos años, los profesionales del volante suben de C$10 en C$10, pero deben analizar que un incremento de ese tipo podrá incluso golpear sus bolsillos, pues es seguro que muchos usuarios no podrán costearlo. “El director del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Amaru Ramírez, nos comunicó de la medida; y el viernes nos sentamos como organización para analizar la suspensión. Aunque no hay una razón oficial, consideramos que un problema fue que con subsidio o sin subsidio el gremio cobra a su arbitrio”, dijo Bermúdez. Indicó que el subsidio era de C$16 por galón de combustible y tenían una cuota de 5 galones por turno, lo que representaba un ahorro de C$80 diarios. Algo que ahora el usuario tendrá que asumir. “Sería justo que se aplique un incremento, pero que esto se distribuya entre los usuarios y no que se quiera sacar de una vez. Recordemos que en promedio, por turno son 30 personas las que utilizan el servicio”, alega Bermúdez, comentando que en las últimas dos semanas el combustible bajó C$7, aunque esto depende del valor del barril de petróleo. Descuentos Por otra parte, dijo que en Managua Fenicootaxi tiene una gasolinera de la Casa del Obrero 1 cuadra arriba, y a esto se agregan la gasolinera 27 de Mayo y la de Ciudad Jardín, que continuarán aplicando su acostumbrado descuento de un máximo de C$4 a taxistas. Taxistas cooperativizados e individuales se encuentran intranquilos desde el sábado, cuando sus tarjetas de subsidio fueron invalidadas. Según Pascual Núñez, de la Cooperativa Xolotlán, este problema afectará no solo a ellos como conductores, sino también a los usuarios. “Nosotros por viaje cobrábamos alrededor de 40 pesos, pero la gente ahora no va a querer pagar más”. Por su parte, José Cárcamo, conductor de taxi individual, dijo que el gremio debe reunirse y no quedarse de brazos cruzados. Félix Pérez, también conductor, afirma que esto hace que la crisis económica sea más dura. “Una vuelta costaba 50 pesos ahora la damos a 60”, comentó. Pérez espera que el instituto Irtramma resuelva rápidamente esta situación. “Me imagino que Irtramma es quien debe dar la última palabra ante esto, pues ellos se encargan del transporte”. END