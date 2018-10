03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 5:50 a.m. 5:50 a.m.

CPDH LAMENTA HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN CONTRA DE DOS JÓVENES QUE REGRESABAN DE VIGILIA

100% Noticias se comunicó vía telefónica con el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas quien expresó ''recibimos denuncias de familiares de los jóvenes que fueron baleados por agentes policiales cuando regresaban de una vigilia al amanecer del 2 de agosto hacia el barrio Motastepe''. Según Cuevas, ''La esposa (Soraida) de Yader Vásquez quien fue herido de bala, escuchó cuando su esposo llegó acompañado en la moto junto a Denis Baéz a la casa de habitación, ella salió a su encuentro cuando una patrulla los agarró a balazos a Yader y a Denis'', y añade ''los policías dijeron que eran delincuentes y que buscarían refuerzos, a lo que ella refutó ''. De acuerdo al abogado de la CPDH, la esposa de Yader Vásquez fue a la estación 10 de Ciudad Sandino a interponer la denuncia, pero ''no quisieron recibirla''. ''Le pidieron que no llamara a los medios ni a los Derechos Humanos, que iban a resarcir los daños'', alegó Cuevas. Cuevas indicó tener la denuncia que familiares de los afectados interpusieron en la estación 10 de Ciudad Sandino, la cual ‘’fue recepcionada cerca de las 9 de la mañana, es decir, tres horas después de haber llegado a la estación policial’’, manifestó. ‘’La familia afirma no querían recibirle la denuncia y fue hasta que una persona allegada a la familia de los lesionados que conoce a alguien de influencia en la policía exigió le recibieran la denuncia. Temían (policía) que trataran de maquillar, cubrir los hechos para implicar a los jóvenes’’, dijo el abogado. Para el representante legal de la CPDH, en el comunicado emitido hoy por la Policía Nacional sobre los acontecimientos de ese día, ‘’no dice que los jóvenes dispararon a los agentes, sino que la policía les disparó. Tampoco dice que se les fue encontrada arma alguna, y por tanto, se evidencia el abuso policial, porque no pueden disparar mientras su vida no esté en peligro’’, señaló. Asimismo, Cuevas resaltó que la esposa de Yader Vásquez, iba saliendo junto a su abogada de las instalaciones de El Chipote e identificaron al jefe de detectives de la estación tres de la Policía, en la DAJ Germán Reyes deambulando en el lugar. Lo cual provocó malestar en la afectada porque ‘’no se está buscando ni responsabilizando a los actores de este ataque policial’’, subrayó. Mientras tanto, Pablo Cuevas enfatizó que los oficiales no permitieron a la CPDH acercarse a los jóvenes heridos y como Comisión de los Derechos Humanos, ‘’lamentamos estos hechos de abuso policial y esperamos se aplique la justicia’’, recalcó. Los dos jóvenes baleados inicialmente fueron llevados al hospital Lenín Fonseca y luego los trasladaron al Hospital de la policía. Ambos se encuentran en condiciones estables. La agresión a los jóvenes ocurrió en el km 9 de la carretera nueva a León y suceden a 23 días de la masacre de Las Jaguitas donde 9 policías dispararon a matar contra una familia resultando muertos tres personas y dos heridos. La Policía Nacional emitió hoy lunes por la mañana un comunicado donde explicó los policías se encontraban en búsqueda de un prófugo, y escucharon varias detonaciones en dirección del mercado Israel Lewites, por lo que se dirigieron al lugar, observando pasar una motocicleta a alta velocidad. La patrulla con sus señales lumínicas activadas, da persecución a la moto hasta el barrio Nueva Jerusalén, realizando en el trayecto varios disparos con su arma de reglamento (pistola 9 milímetros). La jefatura forma equipo técnico para investigar los hechos y determinar “las responsabilidades individuales”. Por: Stalin Andino/100% Noticias