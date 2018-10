03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 10:50 a.m. 10:50 a.m.

PENDIENTE APROBACIÓN DE LA LEY DE TERCERIZACIÓN DEL EMPLEO

Que los empleados que son subcontratados gocen de todas sus prestaciones laborales, es lo que persigue la Ley de Tercerización del empleo que aún continúa en el seno de la Comisión Laboral a la espera del consenso entre Gobierno, trabajadores y el Cosep. A mediados de este mes los diputados retoman sus labores en la Asamblea Nacional. Una de las leyes pendientes por aprobarse en este segundo semestre, es la iniciativa de Ley de Tercerización del Empleo. Según el diputado Wilfredo Navarro, los representantes del sector privado han cabildeado con el Gobierno para que la ley no sea aprobada. “Aquí debemos cerrar filas y proteger a los trabajadores pero la bancada de gobierno no quiere aprobar la ley porque el Cosep está presionando porque no quieren responsabilizarse de los empleados”, mencionó Navarro. La falta de consenso se debe a uno de los articulados del anteproyecto de Ley que obliga a las empresas que subcontratan a pequeñas empresas a asumir una responsabilidad solidaria con el trabajador. “Tenemos que revisar bien esta situación nosotros estamos de acuerdo con la responsabilidad subsidiaria y no solidaria pero estamos prestos al llamado de la Asamblea Nacional”, señaló el señor Freddy Blandón, asesor legal del Cosep. Desde el año 2009 la bancada del FSLN presento la Iniciativa de Ley de Tercerización del Empleo. Stalin Andino/100% Noticias