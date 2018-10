BAYARDO ARCE JUSTIFICÓ SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO A TAXISTAS POR LA BAJA DE LOS COMBUSTIBLES

9:54 a.m.

El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce justificó la suspensión del subsidio a los taxistas por la baja de los combustibles, producto de la tendencia mundial del desplome de los precios internacionales del petróleo. Arce se reunió con el presidente Ortega donde analizaron la situación económica internacional. ''Ha bajado el precio de la gasolina. Hablamos con el presidente sobre una serie de fenómenos de la economía y es lógico que se nos olvida lo que se nos da. Le hemos dado subsidio a transportistas cuando estaba caro y ahora que bajó, no se puede seguir con el subsidio'', expresó Arce. Mientras tanto, taxistas ya incrementaron el precio del pasaje lo que viene afectar directamente el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, en representación de la Federación de Cooperativas de Taxi de Managua (Fenicootaxma), Reynaldo Bermúdez señaló que el gremio taxista debe ser consciente del costo de la situación de la carrera de taxi, pero también de las posibilidades de los usuarios. “El director del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua , Amaru Ramírez, nos comunicó de la medida; y el viernes nos sentamos como organización para analizar la suspensión. Aunque no hay una razón oficial, consideramos que un problema fue que con subsidio o sin subsidio el gremio cobra a su arbitrio”, dijo Bermúdez. Indicó que el subsidio era de C$16 por galón de combustible y tenían una cuota de 5 galones por turno, lo que representaba un ahorro de C$80 diarios. Algo que ahora el usuario tendrá que asumir. “Sería justo que se aplique un incrementopero que esto se distribuya entre los usuarios y no que se quiera sacar de una vez. Recordemos que en promedio, por turno son 30 personas las que utilizan el servicio”, alega Bermúdez, comentando que en las últimas dos semanas el combustible bajó C$7, aunque esto depende del valor del barril de petróleo. Stalin Andino/100% Noticias