DEFENSA BUSCA SUSPENDER EJECUCIÓN DE NICA EN EE.UU. Y REABRIR EL CASO

La defensa del preso nicaragüense Bernardo Tercero, sentenciado a muerte en Texas (EE.UU.), solicitará esta semana a los tribunales que suspendan su ejecución , prevista para el próximo 26 de agosto, y le permitan reabrir el caso. Su abogado, Michael Charlton, presentó hoy una solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones de Texas, que tiene competencias para conmutar una pena de muerte por una sentencia de cadena perpetua, explicó el letrado en una entrevista con Efe. "Es el primer paso del proceso pero la Junta de Perdones de Texas nunca otorga clemencia a nadie y no van a empezar a hacerlo ahora. Es una de esas cosas que tienes que llenar pero que no servirá. Sería muy sorprendente", explicó Charlton. En paralelo a la solicitud de clemencia, Charlton presentará un recurso para que le permitan reabrir el caso y "litigar asuntos que debieron ser litigados durante el proceso, pero por cualquier razón no lo fueron". "Si logramos que se suspenda la ejecución, será por esta vía", reconoció el letrado. La defensa de Tercero presentará la petición a finales de esta semana ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto de Estados Unidos con el fin de que los magistrados permitan "seguir litigando" y ganar así tiempo. El abogado aún está estudiando las rendijas del caso, aunque según dijo, ha renunciado a demostrar que Tercero era menor de edad cuando cometió el crimen en 1997, por lo que no podría ser ejecutado bajo las leyes estadounidenses. "Eso ya fue litigado y estamos en un punto que no podemos volver a apelar, aunque tengamos nuevas pruebas", dijo. Existe cierta confusión respecto a la fecha real de nacimiento de Tercero: mientras el nicaragüense alega que nació en 1979, la Justicia estadounidense consideró probado que fue dos años antes, en 1977. El 31 de marzo de 1997, Tercero se enzarzó durante un atraco a una lavandería de Houston (Texas) en una pelea con un cliente del establecimiento, Robert Berger, al que le disparó, crimen por el que fue sentenciado a muerte. Berger estaba acompañado de su hija de tres años en el momento del suceso. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua envió una carta la semana pasada a su homólogo estadounidense, Barack Obama, pidiendo clemencia para el preso.