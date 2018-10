04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 10:45 a.m. 10:45 a.m.

DENUNCIAN SUPUESTAS AMENAZAS DE DESAFORAR A DIPUTADOS DEL PLI QUE PARTICIPEN EN PROTESTAS

Los diputados del PLI, María Eugenia Sequeira y Wilbert López, denunciaron la supuesta amenaza hecha por la presidenta interina de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro quien supuestamente les dijo que podrían desaforar a todo aquel legislador que participe en los miércoles de protesta que la oposición escenifica cada semana frente al Consejo Supremo Electoral. El Partido Liberal Independiente solicitó a la junta directiva del Parlamento la creación de una comisión que investigue los abusos policiales que algunos agentes de esta institución han cometido en contra de la población, no obstante la directiva rechazo la solicitud. Participar en las protestas en contra del Poder Electoral, podría costarles su escaño a los diputados del PLI, según lo dicho por los diputados María Eugenia Sequeira y Wilbert López. No obstante la diputada Iris Montenegro no confirmó la versión de sus colegas del PLI y solo se limitó a defender a la Policía Nacional. “Esto es lo que mencionó la diputada Iris Montenegro en dos momentos durante la reunión que podríamos ser desaforados quienes participen en estas protestas”, manifestó la diputada María Eugenia Sequeira. “No nos van amedrentar, aquí quieren venir con chantajes a buscar la forma de callar a la población y nosotros vamos a seguir en las calles”, señaló el diputado Wilbert López. “En el caso de los policías de Las Jaguitas ya se procedió y fueron juzgados por la autoridad competente. Yo creo que sobre un error particular no se puede dañar a toda una institución, creemos que no es justo, estamos atentando contra la seguridad de nuestro país”, refirió Iris Montenegro. La mayoría de los miembros de la Junta Directiva acordaron aprobar con carácter de urgencia las reformas a la Ley Orgánica del Invur que permitiría el nombrar a dos codirectores en esa institución. El PLI votará en contra de esta iniciativa. Los legisladores de oposición también denunciaron que la Bancada de Gobierno mantiene engavetadas 56 iniciativas de Ley que fueron presentadas por el PLI en el primer semestre del año. 100% Noticias