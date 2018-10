05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 4:39 a.m. 4:39 a.m.

GRANADINOS DEMANDAN MAYOR CANTIDAD DE TAXIS

La espera prolongada para poder abordar un taxi en la ciudad de Granada continúa causando malestar entre los usuarios de este servicio. Ayer muchos granadinos manifestaron que la poca cantidad de unidades circulando les genera serios atrasos al momento de querer llegar a sus centros de estudio o de trabajo. Los afectados señalaron que la Alcaldía debería prestar más atención al problema, a fin de resolverlo lo más pronto posible. “Todos los días debo tomar un taxi para movilizarme a mi trabajo, pero casi siempre debo esperar entre 15 y 20 minutos para poder agarrar uno, y eso no debería ser así, porque Granada es una ciudad importante”, consideró la abogada Mayra Montiel. En la Gran Sultana operan diariamente unas 217 unidades aglutinadas en dos cooperativas y algunos independientes, pero --según consideran los consultados-- esa cantidad de vehículos no es suficiente para cubrir la demanda de una ciudad de más de 130 mil habitantes. “Vivimos en una ciudad que es visitada por turistas de todas partes del mundo… si queremos dar una buena impresión, creo que debería haber un mejor servicio del transporte urbano selectivo”, opinó el universitario Jairo Montiel. Mal servicio Fernando Rocha, presidente honorario de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Granada, aseguró que esa es una de las necesidades más fuertes que tiene la ciudad actualmente. “Demasiado tiempo esperando. Un conductor dice que va para un lado, el otro dice que va para otro lado y la cosa es que no te llevan. Cómo es posible que en esta ciudad estemos sufriendo por escasez de taxis”, cuestionó. El empresario señaló, además, que el servicio es de mala calidad, a pesar de las capacitaciones en relaciones humanas que reciben los conductores. Al respecto el presidente de la cooperativa de taxis La Gran Sultana, Rigoberto González, explicó que el incremento de unidades de taxis no se puede hacer a la ligera, ni por “antojo”, puesto que se debe respetar la Ley General de Transporte Terrestre. “No se puede decidir aumentar los taxis solo porque una persona tarde cierto tiempo esperando, la Ley 524 establece claramente los mecanismos a seguir, uno de ellos es un estudio de factibilidad”, subrayó el dirigente del gremio. END/Ingrid Duarte