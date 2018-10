05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 10:17 a.m. 10:17 a.m.

AGUERRI CONFÍA EN SU REELECCIÓN

Este 2 de septiembre, la cúpula empresarial del país elegirá a su nuevo presidente. José Adán Aguerrí se mostró confiado en su reelección. De ser reelecto, Aguerri, estaría ocupando por novena ocasión la presidencia del Cosep. Cabe señalar, que hasta la fecha no existe otro candidato. “A mí me toca ser el gerente de un esfuerzo que hacemos muchas personas en el sector privado. Cosep no es el trabajo del presidente, es el trabajo de 23 cámaras”, manifestó Aguerri. El próximo 8 de septiembre se conmemorara el Día del Empresario nacional. La Junta Directiva del Cosep propuso como empresario del año al señor Alberto Chamorro. 100% Noticias/Edición web