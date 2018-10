07, Agosto, 2015 07, Agosto, 2015 6:40 a.m. 6:40 a.m.

EXTRADITAN A MÉXICO A TICO ACUSADO DE FRAUDE COMERCIAL

La mañana de este viernes, la Policía Nacional entregó a las autoridades de Interpol, al ciudadano costarricense José Daniel Gil Trejos, circulado con Notificación Roja por la OCN-Interpol/Mexico por el delito de Fraude Comercial. La Notificación Roja fue emitida por la Orden Judicial del Juez Sexto Penal en el Distrito Federal de México con fecha 21 de marzo de 2012, habiendo cometido los delitos a principios del año 2007 y agosto de 2009. "De conformidad con nuestra Legislación vigente y el tratado de extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, se procedió a la detención el día 26 de mayo del 2015 a eso de las 17:30 horas, del ciudadano José Daniel Gil Trejos", explicó el Comisionado General Juan Ramon Gamez, jefe de Dirección de Auxilio Judicial de la institución policial. El detenido presenta tres causas penales ante la Procuraduría General de los Estados Unidos Mexicanos, todas por la comisión de delito de Fraude Genérico o Comercial, fungiendo como representante legal de Inmobiliaria José MV75-SA de C.V en perjuicio de José Antonio Partida Amador, de Guillermo Palacios Esquivel y Patricia Moreno Lacalle Guizar, a quienes ocasionó daños por el orden de 2.8 millones, 4.5 millones y un millón de pesos mexicanos, respectivamente. "Después de haber concluido por el Ministerio Público la parte procesal relacionada a la extradición y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haber concedido la extradición, el día de hoy 7 de agosto del año en curso estamos finalizando este proceso con la entrega del detenido a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos", indicó Gamez. Bajo el resguardo policial, Gil Trejos fue trasladado al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sitio donde fue entregado a la Interpol. Cabe señalar que el detenido es cónyugue de la ex viceministra de Seguridad de Costa Rica, en el periodo de la ex presidenta Laura Chinchilla, Marcela Chacón. 19 Digital