07, Agosto, 2015 07, Agosto, 2015 10:04 a.m. 10:04 a.m.

LITIGIO DE PROPIEDAD PARALIZA PROYECTO TURÍSTICO EN SALINAS GRANDES

None

El señor Rafael Estrada es un inversionista nicaragüense que en el año 2012 compró 7 manzanas de terreno en la comunidad El Nancite en Salinas Grandes-León. El propósito de este inversor era construir un complejo turístico habitacional para ciudadanos estadounidenses retirados, pero un pleito legal con una familia de León que reclama los terrenos, paralizó la realización del proyecto. 5 meses atrás las hermanas María Auxiliadora, Patricia y María Yolanda Terán Icaza denunciaron ante el Cenidh al señor Rafael Estrada de ser testaferro de personas influyentes que sin permiso alguno se apropiaron de un lote de 294 manzanas de tierra que según ellas, les pertenecen. Además señalan a Estrada de estar supuestamente vendiendo a terceros con títulos falsos. “En la propiedad ahorita tenemos personas extranjeras que están afectadas por eso nosotras estamos procediendo a poner esta denuncia. Esto perjudica a Nicaragua, no solo perjudica a la familia Terán Icaza, como el Estado de Nicaragua queda cuando están vendiendo a extranjeros con títulos falsos que ya han sido cancelados por medio de un juez”, manifestó María Yolanda Terán Icaza. En esa ocasión la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, dijo que esto formaba parte de un sistema de despojo de tierras a los nicaragüenses. “Estamos ante un caso gravísimo de lo que significa el despojo al derecho de la propiedad. Estamos ante un caso de un testaferro con un poder omnímodo y sin rostro que le facilita y que anula prácticamente todo el accionar de las instituciones del Estado”, señaló Núñez. Este viernes el señor Rafael Estrada brindó una conferencia de prensa junto a sus asesores legales donde mostró documentos que señalan que las hermanas Terán, quienes obtuvieron estas tierras en 1977 nuca las inscribieron formalmente. “Lo que era un sueño ahora se está convirtiendo en una pesadilla porque aparte de los retos que tiene cualquier inversionista tenemos que estar lidiando con este problema de las señoras Terán, lo que dicen es falso y si quieren verifíquenlo. Todo esto es para montar un fraude para quitarle al gobierno dinero que no les pertenece”, enfatizó Rafael Estrada. “La escritura pública 154 donde fue inscrita la propiedad por las hermanas Terán, no existe, el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, dicha escritura no existe en el archivo nacional de índice de la propiedad”, explicó la Abogada Elieth López Según documentación presentada por los abogados del señor Estrada, las hermanas Terán han sido indemnizadas en tres ocasiones por los mismos terrenos. Vía telefónica el abogado de las hermanas Terán, Juan Pablo Medina Rojas, ellos reaccionaran sobre el caso hasta la próxima semana. 100% Noticias