08, Agosto, 2015 08, Agosto, 2015 2:23 a.m. 2:23 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA INAUGURA EL VI CAMPEONATO DE KARATE DO

El Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, inauguró oficialmente el VI Campeonato Iberoamericano de Karate Do que se realizará en Nicaragua a partir de este 8 de agosto. En el VI Campeonato Iberoamericano de Karate Do, participan 28 árbitros internacionales y 180 atletas en 21 delegaciones procedentes de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua. Durante la ceremonia el Presidente Daniel recibió de manos de Antonio Moreno, Presidente de la Confederación Iberoamericana de Karate, un reconocimiento, consistente en una cinturón negro Tercer Dan, con el apellido del Comandante Daniel Ortega en uno de los extremos del cinturón. Seguidamente los directivos de las federaciones realizaron el juramento a los atletas y árbitros que participarán en el campeonato. El deporte estimula la Paz entre los pueblos del mundo En su mensaje a los atletas del Karate Do, el Presidente Daniel resaltó que el deporte, en todas sus disciplinas estimula la Paz entre los pueblos del mundo. "Cuánta juventud, niños, niñas, muchachas, muchachos, adultos, hombres y mujeres que forman parte de este destacamento; destacamento que representa a los pueblos de Iberoamérica, a los pueblos de Hispanoamérica; a esa Hispanoamérica a la que tanto le cantara Rubén Darío. Ustedes están en la Patria de Darío, en la Patria de Sandino que soñaron con la Paz, lucharon por la Paz", indicó. El Presidente Daniel indicó que un mundo en Paz le abra mejores caminos a la justicia, a la educación, a la salud y al bienestar de todas las familias de nuestro planeta. Por lo tanto "ese clamor sigue ahí, lo escuchamos todos los días, en todas partes", insistió. Entregan cinturón de Tercer Dan El Presidente de la Confederación Iberoamericana de Karate Do, el español Antonio Moreno, agradeció en nombre de todas las delegaciones la posibilidad de realizar este torneo en nuestra patria, algo que ya ocurrió hace cuatro años y que precisamente el comandante Daniel inauguró. “Es un placer para nosotros volver a realizar un gran evento de este tipo en Managua, siempre que hemos venido hemos sido bien recibidos y siempre que hemos tocado las puertas del gobierno nicaragüense, su presidente siempre ha estado por la labor del deporte, se vuelca con el deporte como buen deportista y como buen karateca que es, y nosotros estamos muy agradecidos, porque siempre que venimos nos reciben con los brazos abiertos”, refirió Moreno. “Gracias presidente por estar siempre al lado nuestro, muchas gracias por lo que hace por el deporte y sobre todo por el nuestro que es el karate, desde la Federación Iberoamericana y en especial de la Federación Española te queremos hacer un reconocimiento por esa labor que has hecho, por ese entrenamiento en Karate que sé que te gusta mucho”, agregó Moreno y acto seguido obsequió un cintillo de Tercer Dan y un fajón cinta negra personalizado con el apellido del mandatario nicaragüense. Finalizó agradeciendo al comandante Daniel el apoyo que ha brindado, a través del Comité Olímpico Nicaragüense para que el karate sea oficializado en los próximos meses como un deporte olímpico. 19 Digital