11, Agosto, 2015

AMPLÍAN PISTA PARA DESCONGESTIONAR CARRETERA NORTE

La Alcaldía de Managua inició la ampliación de la pista que viene de la rotonda de Bello Horizonte y que desembocará a la altura del kilómetro 4 y medio de la carretera norte. Según el Concejal del PLI, Omar Lola, la obra que tendrá una longitud de 500 metros, contará con dos carriles a ambos lados y estarán divididos por un bulevar en el centro. La ampliación ayudará a descongestionar la carretera norte en las horas pico. “El tráfico que circula por la carretera norte a la altura de El Nuevo Diario, es bastante pesado y lo que quiere la Alcaldía es descongestionar esta zona”, expreso Lola. La obra afectó la coctelería “Los Laurelitos”, que estaba ubicada en la ruta donde se construirá la nueva pista. “Yo tengo 24 años de trabajar aquí, desde que esto es un basurero. Yo no tengo título de propiedad pero las autoridades de la Alcaldía me aseguraron que me reubicaran en uno de los lados de la nueva pista”, expresó la señora Esperanza García, propietaria de la Coctelería. La nueva pista que será asfaltada con concreto hidráulico, servirá de ruta alterna para quienes habitan en los distritos 6 y 7 de Managua y que desean evitar el congestionamiento vehicular que genera la construcción del paso a desnivel Rubenia. 100% Noticias