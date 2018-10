13, Agosto, 2015 13, Agosto, 2015 5:53 a.m. 5:53 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA: 'COLOMBIA DEBE CUMPLIR CON LA APLICACIÓN DEL FALLO DE LA CIJ'

None

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, recordó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que su gobierno debe cumplir con la aplicación del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, del 19 de noviembre del 2012, que restituyó a Nicaragua 90 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental en el Mar Caribe. Durante el acto de conmemoración del 36 aniversario de constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, el mandatario recordó que desde que la CIJ emitió el fallo, el Ejército de Nicaragua y particularmente la Fuerza Aérea, emprendieron la Operación Soberanía en defensa de la aplicación del fallo histórico que permitió a Nicaragua recuperar el extenso territorio en el Mar Caribe. "Ahí se avanzó y se ha logrado resguardar ese territorio, se ha logrado resguardar y tendremos la paciencia, como la hemos tenido, para esperar el momento oportuno con el Presidente Santos de Colombia, con el cual hemos conversado sobre el tema, para que se pueda formalmente implementar de manera total" el fallo de la CIJ, señaló Daniel. Explicó que en Nicaragua el fallo fue ratificado por la Asamblea Nacional. "Ya fueron ratificados los nuevos limites que tiene Nicaragua, ya están los mapas con los nuevos límites, pero Colombia todavía no lo ha hecho", recordó. El Presidente señaló que en Colombia existen sectores que apuestan por la guerra y provocan inestabilidad interna y denunció que esos sectores se oponen a la implementación del fallo de la CIJ. "Entendemos; hay sectores en Colombia que están por la guerra, sectores en Colombia que provocan la insensibilidad, ahí mismo, adentro del mismo país y se oponen a la lucha por la Paz que está desarrollando Colombia para ponerle fin a esa larga guerra que ha tenido Colombia, donde han caído miles de hermanos colombianos", explicó. "Ahí está el diálogo que lo promovió el Presidente-Comandante Chávez, el Comandante Fidel, el General Raúl Castro, Nicolás Maduro, hoy Presidente de Venezuela, todos promoviendo este diálogo, ahí está hecho realidad ese diálogo; avanzando, a pesar de los que se oponen son los mismos que han condenado el fallo de la Corte, son los mismos que han llamado a que Colombia tienda sus fuerzas armadas en el Mar Caribe y no permite que Nicaragua ejerza soberanía", afirmó el mandatario nicaragüense. "Son los mismos que desconocen el derecho internacional, desconocen el fallo de la Corte, ya sabemos quiénes son, encabezados por un ex presidente de Colombia, son los que más se oponen a la Paz en Colombia y se oponen a la Paz en Nuestramérica", puntualizó el Presidente. Daniel recordó que ese mismo ex presidente, en referencia a Álvaro Uribe, intentó boicotear la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) durante los encuentros previos a su constitución. Finalmente, el Presidente Daniel reiteró que la aplicación del fallo de la CIJ por parte de Colombia es un punto que está pendiente en la agenda internacional. "Es un punto que está en la agenda internacional, pendiente de lo que sería su implementación jurídico-legal definitiva allá en Colombia, porque aquí ya eso se cumplió", concluyó el mandatario. 19 Digital