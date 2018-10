13, Agosto, 2015 13, Agosto, 2015 7:51 a.m. 7:51 a.m.

FAGANIC DENUNCIA QUE CANICARNE NO QUIERE DIALOGAR

None

Esperando, así quedaron los ganaderos a los directivos de la industria de la carne agremiados en CANICARNE, quienes se ausentaron ayer a un encuentro para discutir el precio de la carne y la problemática del contrabando de reses. Durante toda esta semana CANICARNE publicó en campo pagado cómo han bajado las exportaciones de ganado en pie del 2008 hasta la fecha e insisten en la fuga de ganado. Mientras tanto, los ganaderos aseguran que no son ellos los que tienen que controlar el contrabando, que simplemente venden su ganado a quien les da un mejor precio. Salvador Castillo presidente de FAGANIC, refirió ''que los industriales no se hicieron presentes en la reunión para discutir el precio de la carne'', tema que al parecer no es de importancia para los industriales, según Castillo. Mientras tanto, 100% Noticias consultó a comerciantes sobre el precio de la res y alegan que las ventas han estado bajas debido al elevado costo de la carne que se cotiza entre los 100 y 120 córdobas. Stalin Andino/100% Noticias