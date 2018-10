13, Agosto, 2015 13, Agosto, 2015 8:13 a.m. 8:13 a.m.

APEN REPORTA REDUCCIÓN EN EXPORTACIONES POR SEQUÍA

None

21 millones de dólares menos reportó APEN en las exportaciones, según el Enrique Zamora, de la Asociación de Productores de Nicaragua. Esta reducción la atribuyen a la sequía que se ve reflejado en menos volumen de exportación sobre todo en granos como el frijol, maíz y maní, aseguró Zamora. Sin embargo, el presidente de UPANIC, Michael Healy refirió que aún no se puede cuantificar las pérdidas referidas a la sequía. ''No podemos cuantificar las pérdidas por la sequía pero si ha habido afectaciones'', dijo Healy. Mientras tanto, los productores de UPANIC esperan obras y no palabras con el anuncio del gobierno de instalar un sistema de riego sobre todo en las zonas del país que más afectadas resultan por la falta de lluvias. Stalin Andino/100% Noticias