14, Agosto, 2015 14, Agosto, 2015 9:41 a.m. 9:41 a.m.

INETER MANTIENE VIGILANCIA ANTE SISMOS EN MOMOTOMBO

Aunque la actividad sísmica en el país ha estado baja en las últimas horas, las autoridades del INETER se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad que ocurra en nuestro país. En conferencia de prensa la mañana de este viernes, el asesor científico del INETER, Wilfried Strauch, señaló que la actividad sísmica en el Volcán Momotombo ha bajado y tampoco hay reportes de movimientos en la zona de subducción. El experto, sin embargo, afirmó que esto no significa que la actividad haya cesado completamente, ya que no se descarta que se produzcan nuevos movimientos. “En cuanto al Océano Pacífico se reportan muy pocos sismos, cuatro movimientos de baja magnitud, lo cual muestra que todo está bajo lo normal. El volcán Momotombo en las últimas horas no ha reportado movimientos, sin embargo es posible que en los próximos días hayan algunos movimientos” concluyó. 19 Digital