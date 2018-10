14, Agosto, 2015 14, Agosto, 2015 10:20 a.m. 10:20 a.m.

SUIZA ACEPTA EXTRADICIÓN DE JULIO ROCHA

La justicia Suiza aprobó este viernes la extradición de Julio Rocha a Nicaragua. El portavoz del departamento de justicia suizo Folco Galli dijo que la extradición a Nicaragua depende de que Estados Unidos dé su visto bueno. “Los funcionarios estadounidenses tienen que decidir si están de acuerdo o no con que se le dé prioridad a Nicaragua”, expresó. En Nicaragua varias voces se han sumado a favor de la extradición de Rocha. El Gobierno de Estados Unidos también ha pedido la extradición del dirigente del Fútbol sospechoso de haber incurrido en actos de corrupción. A juicio del diputado Wilfredo Navarro, Rocha puede ser juzgado en Nicaragua por los delitos que se le imputan ya que los mismos están tipificados en el Código Penal Nicaragüense. “Estados Unidos no le ha comprobado nada a Rocha. A él se le acusa de lavado de dinero, tráfico de influencias y eso está tipificado en nuestras leyes, pero me parece que Estados Unidos quiere ensañarse en Rocha.”, señaló Wilfredo Navarro. Para el Ex canciller de la Republica, Francisco Aguirre Sacasa, Rocha no debe temer a la justicia norteamericana si en realidad es inocente. “La justicia norteamericana tal vez no sea la mejor pero debemos tomar en cuenta que es muy profesional y si Julio Rocha no cometió estos delitos no debe tener temor”, explicó Aguirre Sacasa. En la audiencia de este viernes Julio Rocha aceptó ser extraditado a Nicaragua. 100% Noticias