15, Agosto, 2015 15, Agosto, 2015 4:24 a.m. 4:24 a.m.

PONEN A PRUEBA SEMÁFOROS INTELIGENTES EN MANAGUA

El centro de control de los semáforos inteligentes ya instalados en Managua se encuentra en período de pruebas. Los ensayos que permitirán que la red semafórica esté en operaciones en septiembre estarían acabados en todo el mes de agosto. “Muy probablemente a finales de la próxima semana vamos a poner en prueba no menos de 30 intersecciones, una primera prueba que queremos analizar es si los algoritmos de flujo de tráfico que los ingenieros de tráfico diseñaron son los correctos”, aseguró el Secretario General de la Alcaldía de Managua, durante un recorrido para constatar el avance del paso a desnivel de Rubenia. Moreno indicó que una vez finalizadas las pruebas y capacitaciones al personal del centro de operaciones, serán sustituidas algunas intersecciones de la Carretera a Masaya debido a su ampliación. “Mientras no se complete la ampliación de la Carretera a Masaya no es lógico incorporar semáforo para dos o tres carriles cuando vas a tener cuatro carriles”, añadió. Pista suburbana podría ampliarse en 2016 Al mismo tiempo, el Secretario de la Comuna Capitalina indicó que debido al aumento del tráfico hacia el sur que se producirá por el paso a desnivel Rubenia, los semáforos del hospital del niño tendrán mayor presión, por lo que será necesario ampliar la pista suburbana. “Ampliarla por lo menos hacia el sector de la (colonia) Centroamérica. Deberíamos de trabajar en esa ruta, ese es un programa que tenemos diseñado y Dios mediante tengamos los recursos en el concejo municipal posiblemente empecemos con algunas de estas etapas”, manifestó. A la vez, explicó que se incorporaría ese corredor a la red semafórica y se estima conectar el paso a desnivel Rubenia con el ubicado en Portezuelo, en carretera norte, a través de la intersección de Villa Progreso y la rotonda La Virgen. El crecimiento horizontal de la capital exige, según Moreno, que los capitalinos tengan más calles, caminos y carreteras. “Este es un esfuerzo que vamos a seguir desarrollando así que en el programa de inversiones del 2016 vamos a hacer importantes anuncios también un poco a la continuidad de este proyecto”, informó. 19 Digital