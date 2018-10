PASO A DESNIVEL RUBENIA NO FUE CULMINADO EN LA FECHA PREVISTA

Pobladores piden puente

Elno fue inaugurado ayer por los funcionarios de la Alcaldía de Managua (ALMA), como estaba previsto, los obreros de la construccion aun trabajan r los detalles pendientes y según expresaron varios de ellos, podría ser hoy que la obra sea inaugurada. “Aún estamos asfaltando las entradas y salidas Este, Oeste, Sur y Norte que van al paso a desnivel; en la parte Oeste se debe instalar una tubería de aguas negras, el centro de la rotonda necesita una capa más de asfalto y en la parte Norte una calle lateral debe ser asfaltada, por lo que no creo que hoy (ayer) inauguremos este proyecto, pero nos han dado hasta mañana (hoy) para finalizar”, aseguró un ingeniero a cargo de la obra que solicitó el anonimato. Ely originalmente se entregaría en mayo de este año, pero las autoridades municipales ampliaron el plazo, porque se agregaron dos carriles más, luego se dio a conocer que la inauguración sería este sábado 15 de agosto, pero los trabajos no han concluido.Los pobladores solicitaron a ALMA que coloquen en la zona de la obra puentes peatonales o semáforos inteligentes, para evitar atropellamientos. Además, hicieron un llamado para que la Policía Nacional retire a más de una decena de indigentes y bebedores consuetudinarios que llegan a dormir en las calles centrales del paso a desnivel, porque estos, cuando esté abierto el paso vehicular, podrían ser víctimas de accidentes de tránsito. Doña Reyna Serrato, pobladora del barrio La URSS, uno de los sitios aledaños a la obra, considera que “los operarios de la Alcaldía han trabajado bastante por las noches, se esforzaron bastante y esto no se hace de la noche a la mañana, porque sería un peligro si lo dejan mal puesto, no podían entregarlo ahí nomás, debía ser a su debido tiempo”. La inversión de la obra se estima en 190 millones de córdobas y en el lugar circulaban 3 mil vehículos diariamente, pero con el paso a desnivel, 18 mil automotores más podrán circular de forma más fluida. Fuente: El NuevoDiario