CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL DE RUBENIA ESPERA SER CONCLUIDO ESTA SEMANA

Bajo la lluvia, los operarios de la Alcaldía de Managua (ALMA) ayer continuaron los trabajos en la construcción del paso a desnivel de Rubenia y extraoficialmente se conoció que la tan esperada inauguración será esta semana. “Aún se está trabajando en la construcción de las calles que están aledañas y que empalman con el paso a desnivel, solo ese trabajo nos ocupa entre 30 y 40 horas, por lo que no creo que hoy (ayer) se pueda inaugurar este proyecto; además falta instalar la señalización de las vías, algunos tubos de fibra óptica, pero ya colocamos las luces y la ornamentación”, aseguró un ingeniero que solicitó el anonimato.que según las previsiones, se entregaría en mayo del presente año, pero luego la Alcaldía amplió el plazo, porque las autoridades agregaron al diseño dos carriles más. Después se informó que la inauguración sería este sábado 15 de agosto, lo que no ocurrió. “Esta es una buena obra que representa el progreso, es cierto que molestó por el polvo y el ruido, pero beneficia a la población porque aquí, con el semáforo, se daba un embotellamiento, pero ahora pienso que ya no será así”, consideró Alba López, habitante del barrio La URSS.Ayer los pobladores de los barrios aledaños a la construcción hicieron una nueva petición: colocar señales lumínicas, porque las que existen son unas vallas de concreto que impiden el paso. El viernes por la noche un motociclista, Janpierre Luna, quien circulaba cerca de la imagen del Cacique de La Nicarao, no las vio y se estrelló, sufriendo fracturas. Anteriormente la ciudadanía pidió puentes aéreos o semáforos peatonales para poder cruzar con seguridad las vías que conectarán con el nuevo paso a desnivel, donde circularán miles de vehículos. Fuente: END