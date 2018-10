17, Agosto, 2015 17, Agosto, 2015 6:48 a.m. 6:48 a.m.

MADRE SOSPECHOSA DE MATAR A SU PROPIA HIJA Y DE TIRAR SU CUERPO EN UNA QUEBRADA

Un hecho lamentable se registró en la comunidad Mal Paso del municipio San Ramón, Matagalpa. Una niña de tan solo 2 años de edad quien desde el pasado martes se había reportado como desaparecida, fue encontrada muerta en una parte montosa a orillas de una quebrada de la zona. Unos lugareños que andaban trayendo leña encontraron el cuerpo de la menor cerca de la quebrada. Desde el primer momento que la Policía conoció del caso, interrogó a su progenitora, Jazmín del Carmen Machado Martínez, quien daba varias versiones. ''Primero expresó que que el padre la menor se la había llevado, pero cuando se vio descubierta, aceptó que ella la fue a tirar al lugar del hallazgo pero que no la mató, sino que se le cayó de la cama'', según autoridades. ''Yo la vine a dejar allí, la encontré muerta porque se me cayó de la cama, ella estaba muerta, no me contestó cuando la levanté y yo sola la vine a dejar. Me dio miedo que mi mamá me regañara porque se me había caído, por eso le vine a dejar allí'', dijo la joven madre. Mientras tanto, la forense determinó que la pequeña murió a causa de un politraumatismo severo y presentaba golpes en el rostro. La madre está detenida como principal sospechosa de haberle quitado la vida a la indefensa niña, quien fue sepultada de inmediato por su estado de descomposición, a la vez la madre asegura que nunca dijo la verdad por temor. Stalin Andino/100% Noticias/tn8