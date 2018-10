17, Agosto, 2015 17, Agosto, 2015 9:04 a.m. 9:04 a.m.

INETER VIGILA SISMOS PRODUCIDOS POR FALLAS LOCALES

La actividad sísmica continuó durante el fin de semana en el municipio de Achuapa, en León, donde se reportaron cinco movimientos telúricos entre las magnitudes de dos y tres grados. El especialista del INETER, Wilfried Strauch, señaló que esta actividad llama la atención, pues se trata de una zona donde estos eventos no se presentan con frecuencia. “En la noche del sábado 15 de agosto se reportó un sismo de magnitud 3.1 y tres horas después otro sismo de la misma magnitud, los que fueron sentidos por algunos pobladores del sitio. Luego, la actividad sísmica continuó con la presencia de tres sismos más cuyas magnitudes fueron de 3.2, 2.2 y 2.2 durante la madrugada del domingo” afirmó. “La actividad sísmica continúa y es posible que debido a ese enjambre ocurra un sismo mayor, esta es una zona con poca población sin embargo quienes habitan cerca al sitio han logrado percibir los movimientos. Es importante destacar que la causa principal de los movimientos tiene que ver con las fallas locales” añadió. En la franja del Pacifico, Strauch señaló que durante el fin de semana se produjo tres movimientos telúricos, cuyos epicentros se ubica en el volcán Cosigüina, las costas de Masachapa y Corinto, los que no fueron de grandes magnitudes. “Todos los sismos presentados en estos sitios ocurrieron en la noche del domingo y madrugada de hoy. El originado en el Cosigüina fue de magnitud 3.3, en Masachapa de 2.2 y en Corinto de 2.4, todos a distancias bastante largas de las ciudades, lo cual no tienen ningún efecto negativo para la población, los movimientos están asociados al choque de las placas tectónicas” concluyó. 19 Digital