19, Agosto, 2015 19, Agosto, 2015 3:35 a.m. 3:35 a.m.

VIH CASI ACABA CON NIÑA DE 12 AÑOS

A sus 12 años, la niña a quien llamaremos Catalina, sufre una de las enfermedades más mortales del mundo. Según su hermano mayor, hace unos 7 años fue contagiada por su padrastro de VIH SIDA. Él y su hermanita Catalina perdieron a su madre hace 6 años, como consecuencia del mismo virus del SIDA. “Mi madre murió de esa enfermedad, mi padrastro se la transmitió, a ella y a mi hermanita.” Nosotros vimos que ella tenía alergias en su cuerpo y decidimos llevarla al Hospital La Mascota donde el resultado dio positivo a VIH-SIDA”, expresó su hermano. Según el hermano mayor de la menor, quien pidió ocultar su identidad, y nombraremos como 'Juan', han sufrido el rechazo de la misma familia por el hecho de portar esta letal enfermedad. “Cuando mis tías descubrieron que mi hermanita tenía esta enfermedad, me dijeron que me hiciera cargo de ella, porque tenían miedo que mi hermana las contagiara”, dijo. Catalina todavía no sabe que tiene el virus del SIDA, y aunque su familia decidió retirarla de la escuela por temor a la discriminación, ella sueña en convertirse en doctora. “A mí me hace falta ir al colegio, porque quiero conocer amigos, para jugar y estudiar con ellos. A mí me gustaría ser doctora cuando sea grande porque quiero curar a otros niños”, manifestó la pequeña. Su hermano, quien es el único soporte de Catalina, pide a las diferentes instituciones de salud que le brinden apoyo para darle un tratamiento especial a su hermana, debido a que su estado de salud se ha ido deteriorando, a pesar del medicamento que se le suministra, necesita mejor alimentación. Para cualquier apoyo a esta niña, pueden contactarse al número: 78871542. 100% Noticias