21, Agosto, 2015 21, Agosto, 2015 10:27 a.m. 10:27 a.m.

DISCOVERY CHANNEL FILMA 'SUPERVIVENCIA AL DESNUDO' EN NICARAGUA

Una vez más, la famosa cadena de televisión Discovery Channel está filmando en nuestro país un nuevo episodio del programa “Supervivencia al Desnudo” (Naked and Afraid) haciendo de Nicaragua como uno de sus destinos fílmicos favoritos. Este programa se estrenó en Estados Unidos el 23 de junio del 2013 con más de 4 millones de espectadores. Y ya es la cuarta ocasión que nos visitan por las ventajas fílmicas que ofrece nuestro país: paisajes naturales, nuestra gente y su capacidad técnica para el desarrollo de la filmación. En las ediciones anteriores, sirvieron como excepcionales escenarios la Reserva de Bosawás en Peñas Blanca (en Abril de 2014), la Reserva Indio Maíz en Bartola (Mayo 2014), y una reserva más que pronto la conoceremos en la transmisión del episodio este año. Y para el año próximo, sin duda alguna será un éxito el episodio que ahora filman. “Supervivencia al Desnudo” es un show de realidad (reality show) de supervivencia en el cual el espectador es parte del ingenio y dificultades por las que pasa una pareja de participantes al sobrevivir, desnudos y en condiciones extremas durante 21 días en un lugar recóndito y salvaje. Los participantes no portan vestimenta alguna más que sólo un collar que posee un micrófono. Durante 21 días descubrirán la manera de entenderse y lograr sobrevivir, ya que no se les proporciona ni agua, ni comida, ni medicinas, ni fuego, ni cobija. Al final tienen que llegar a un punto de encuentro en el que les espera un vehículo que los devolverá a su vida cotidiana. La satisfacción personal de saber que han logrado sobrevivir en condiciones muy adversas y extremas, es el único premio que los participantes reciben. Ventajas fílmicas en Nicaragua Nicaragua brinda la facilidad para filmar este tipo de proyectos al poseer una riqueza exuberante en cuanto a flora y fauna, además de su geografía selvática y montañosa que conforman el escenario idóneo para que televisoras tan grandes como Discovery Channel apunten sus miradas hacia suelo Nicaragüense. Los participantes y, directores y productores, de los anteriores capítulos filmados en Nicaragua, destacan que a pesar del breve paso por Nicaragua fueron cautivados por su belleza, así como también de la amabilidad y generosidad de su gente, recalcando que ha sido uno de los países más acogedores que han conocido en el mundo. Lo que piensa la crítica Después del estreno de la nueva temporada de “Supervivencia al Desnudo” (Naked and Afraid) este 2015, Brian Moylan del medio de comunicación estadounidense “The Guardian”, lo llamó “el mejor show de realidad en la televisión, pues toma la extravagancia de otros géneros de realidad, pero lo aplica para celebrar la fuerza humana y la fortaleza en lugar de explotar la fragilidad y el narcisismo de los que sólo quieren hacerse notar”. 19 Digital