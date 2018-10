22, Agosto, 2015 22, Agosto, 2015 6:15 a.m. 6:15 a.m.

EXPERTOS TAIWANESES ESTUDIAN CUENCAS Y FUENTES DE AGUA EN COMUNIDADES DE ESTELÍ

Platanares del municipio de San Juan de Limay y Río Grande en Pueblo Nuevo, en el departamento de Estelí son dos comunidades donde se acostumbra a cultivar granos básicos, hortalizas, frutas y tabaco, producción que los lugareños han desarrollado durante los últimos años aprovechando los pocos recursos hídricos con los que cuentan en la zona. En un recorrido realizado por los dos expertos taiwaneses en sistemas de riego, Ju Jia-Jeng y Shinne Chen en compañía de técnicos del Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), se hizo una valoración de las cuencas hídricas de esta zona del corredor seco, en las cuales se podrían aplicar algunas técnicas para lograr un mayor aprovechamiento del agua para irrigar los cultivos. Los expertos, que concluyeron sus visitas este viernes, entregarán al Presidente Daniel Ortega un primer borrador de su propuesta para elaborar un Programa Nacional de Riego. Este primer borrador será ampliado en 10 días, con todos los elementos: condiciones del suelo, los cultivos, y las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, en nuestro país. “Esto obedece a una solicitud que hizo el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra al Presidente de China-Taiwán, para sistemas de riego para productores de hasta cinco manzanas y de lo que se trata es de buscar sistemas de riego para dos manzanas de hortalizas, granos básicos, frutales, (es decir) diversificar en la medida de lo posible a estos pequeños productores con la idea de garantizar la seguridad alimentaria y producir excedentes para generar ingresos que hagan posible un mejor nivel de vida de estos productores”, manifestó Gustavo Moreno, director de Tecnología del MEFCCA. Moreno señaló que tras el recorrido de los especialistas por estos dos municipios de Estelí, ya se ha levantado la información para elaborar el diagnóstico que permitirá trazar las estrategias para un Plan Nacional de Riego que incluya a las comunidades de esta zona del país, a fin de incrementar los niveles de aguas para regar los cultivos de hasta dos manzanas con diferentes técnicas. “No es un pilotaje, no andamos haciendo un experimento, queremos beneficiar a todo el corredor seco, andamos en la búsqueda de eso, son unos 10 mil productores que pueden significar unas 100 mil manzanas y levantar el nivel de vida de las familias de los productores”, indicó el funcionario del MEFCCA. El doctor Shinne Chen, aseguró que tras su recorrido se encontraron con dos casos diferentes, pero que en ambos se cuentan con los fuentes para darle un buen aprovechamiento para el riego de los cultivos. Chen explicó que todavía queda pendiente realizar estudios en otra zonas del país para poder determinar las líneas del plan de riego, sin embargo con lo visto en estas dos comunidades con diferentes hídricos subterráneos será fácil encontrar el agua para los sistemas de riego. El productor Roger Maradiaga Bustillo, de comunidad Paso Hondo en Pueblo Nuevo, afirmó que en los últimos años han venido desarrollando sus labores en la tierra utilizando los últimos recursos de pozos para poder regar sus cultivos, por lo cual consideran muy importante que el Gobierno desarrolle un Plan Nacional de Riego en colaboración con el Gobierno y Pueblo de Taiwán, porque de esa manera se estaría contribuyendo a mejorar los niveles productivos y al mismo tiempo la calidad de vida de los productores y sus familias. “Me parece bien que se haga un Plan Nacional de Riego porque es como podríamos vivir más regular. Como sembrador de tabaco me sentiría bien, porque nosotros sembramos de invierno y de verano con (sistema de) goteo cuando logramos conseguir un poco de agua, no tenemos facilidad para mucha (agua), pero así lo vamos remendando mientras haya facilidad de los pozos”, declaró Maradiaga. Según el productor, este Plan permitiría que muchos más productores opten por sembrar durante todo el año, les proporcionaría la tranquilidad en sus labores agrícolas. 19 Digital