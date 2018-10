23, Agosto, 2015 23, Agosto, 2015 5:47 a.m. 5:47 a.m.

CONDUCTORES SE ADAPTAN A ROTONDA Y PUENTE RUBENIA

A pesar de algunos detalles, el paso a desnivel Rubenia es funcional y está resolviendo a quienes transitan por esta zona. Con fuerte presencia policial se mantuvo ayer la pista del paso a desnivel Rubenia, con el objetivo que los conductores se adapten a la nueva vía y conozcan cómo circular por la zona. El Comisionado Juan Valle Valle, Jefe de la Brigada de Tránsito de Managua, quien supervisó a sus oficiales en Rubenia, destacó que se estaba brindando seguridad vial a todos los conductores para que se vayan adaptando al paso a desnivel y la rotonda. “Estamos aquí para evitar accidentes de tránsito y la fluidez vial sea rápida. Les recordamos a los conductores que manejen con prudencia y sean responsables. Que no hablen por teléfono cuando entran a una rotonda, pues ese es uno de los grandes problemas de accidentalidad. El 40 por ciento de los accidentes ocurren por esta razón”, aseguró el comisionado Valle. Señaló que la obra recién inaugurada es excelente y no hay nada que envidiar a otras ciudades de países desarrollados, por lo tanto la población tiene que cuidar este puente. Apoyo a colegiales Valle mencionó que el lunes tendrán más oficiales en la zona del colegio Mi Redentor, para guiar a los alumnos y ver que la niñez llegue segura a su aula de clases y regrese bien a sus hogares. Con la apertura de la pista el cruce hacia la Colonia Nicarao fue cerrado y mientras la alcaldía bloquea el paso, hay agentes impidiendo la circulación para evitar inconvenientes en la vía, cuyo movimiento es mayor y con más rapidez que antes, según se puede observar al momento de tratar de cruzar la calle. La ruta 101, que entraba a la Colonia 14 de Septiembre al salir de la Nicarao, ahora debe girar a la izquierda, y pasar por la rotonda para ingresar a la colonia mencionada. Algunos conductores señalaron los inconvenientes que se observan en esta vía. Marcelo Contreras, mencionó que desgraciadamente cada vía es de solo dos carriles, y en una vía donde se circula a velocidades mayores de 60 kilómetros por hora, los vehículos que se parquean en la vía dificultan en tránsito. No circular rápido “Es una pista, pero no se puede ir muy rápido si la intención es entrar en la rotonda y doblar, pues con un carro parqueado, esto se convierte en un carril. Sucede que esto también hace de las paradas de buses un problema. En ambos casos en la zona de las orillas de la Nicarao, la entrada a la 14 (de Septiembre) y la de Rubenia, hay paradas a poca distancia de la salida de la rotonda y por el otro lado a la entrada”, alegó Contreras.Recomiendan prudencia al circular por la zona.- Recomiendan prudencia al circular por la zona. - Rodrigo Méndez, un conductor, observa que yendo de Oeste a Este es un problema, porque en los semáforos de las cercanías del Centro Deportivo Conchita Palacios (donde no se sabe si se puede doblar a la izquierda), y cuando se baja del puente, con dirección de Sur a Norte, están los semáforos de Villa Progreso. En ambos casos todo el impulso que te facilita la renovada pista, se reduce en estos puntos. “Este problema lo observé temprano, cuando hay mayor tráfico”, alegó Méndez. Juan García, habitante del sector, dijo que todo al principio, lo nuevo puede causar problemas, por eso todo tiene que señalizarse y normarse. Además, hay algunas cosas que todavía están pendientes, con los puentes peatonales” comentó el ciudadano. 80 mil vehículos es la capacidad de tráfico al día del paso a desnivel Rubenia. Fuente: END