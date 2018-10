24, Agosto, 2015 24, Agosto, 2015 2:32 a.m. 2:32 a.m.

ENJAMBRE SÍSMICO PONE EN VILO A OCCIDENTE

Autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) brindaron un informe de la situación sísmica registrada desde horas de la madrugada de este domingo en el municipio de Chinandega, cerca del volcán San Cristóbal, situación que dio lugar a la activación de los sistemas de atención nacional y municipal. Con rangos de los movimientos oscilan entre los 2.2 a 4 grados de magnitud, los que han sido percibidos por la población, sobre todo en las comunidades próximas al coloso, generando inmediatamente la activación de las comunicaciones locales, municipales y departamentales, tomando en cuenta que los movimientos se percibieron en municipios como El Realejo, Somotillo y Villa Nueva. “A los pocos minutos que se inició el evento, junto a los especialistas dimos seguimiento al fenómeno, desde la mañana se han organizado comisiones que se han trasladado al terreno en la búsqueda de incidencias en el sitio, sin embargo no hay reporte de las mismas. Se han creado brigadas de en los sectores cercanos al volcán con la finalidad de encontrar señales que permitan adentrarnos a la posibilidad de que los movimientos estén vinculados con la actividad volcánica del San Cristóbal” expresó el Doctor Guillermo González. Sismos de origen tectónico El especialista Wilfred Strauch se refirió a los movimientos, los que en su totalidad son de origen tectónico y están mayormente ubicados al norte del volcán San Cristóbal. Las autoridades de Sinapred afirman que la actividad se ha disminuido en las últimas horas, sin embargo, esta podría reactivarse. “Durante la cadena de sismos, los mayores fueron localizados en la zona norte del volcán y las profundidades varían alrededor de los diez kilómetros, aunque las localizaciones son preliminares. En estas últimas horas, los sismos han disminuido, sin embargo no se descarta la continuidad de la actividad sísmica” afirmó. “Es una actividad sísmica-tectónica causada por movimientos de las fallas pero que están muy cerca del volcán, lo cual genera muchas veces una erupción como la ocurrida en 1999 en el volcán Cerro Negro en León. La otra probabilidad es que la situación se tranquilice y vuelva a la normalidad, sin embargo ante esta situación debemos tomar medidas de protección” señaló. Ante la situación, Strauch dijo que de presentarse sismos de mayor magnitud en las próximas horas estos no ocasionarían daños considerables en la ciudad de Chinandega, tomando en cuenta que el epicentro de los movimientos está bastante alejado de la cabecera departamental. Gobierno insta a la población Chinandegana a conservar la calma El doctor Gonzales manifestó que ante la situación, lo más recomendable es que las familias que habitan en las cercanías del volcán conserven la calma y estén pendientes a las orientaciones brindadas por los miembros de la Defensa Civil, los Comupred y los informes brindados por las autoridades de gobierno a través de los medios de comunicación. “No habrá declaratoria de alerta, recordemos que aún está vigente la alerta amarilla decretada después del terremoto de Nagarote, de tal manera que se está actuando en función de la misma alerta, sin embargo hacemos llamado a la calma, prudencia y a traer a su mente todo lo que hemos aprendido en cuanto a la actuación que debemos desarrollar frente a los sismos” destacó González. Así mismo, recordó a las familias mantener identificadas las zonas de seguridad, rutas de evacuación y contar con un plan de emergencia en sus hogares y de esta manera actuar de manera adecuada ante posibles sismos. 19 digital