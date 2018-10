PROTESTAN EN CONTRA DE EJECUCIÓN DE NICARAGÜENSE EN EEUU

Jagger no pudo llegar

Estamos convencidos de que mientras hay vida, hay esperanzas. Si hay un minuto de tiempo, tenemos la expectativa de una respuesta a todas las acciones presentadas a favor de Tercero”. Samuel Trejos, cónsul de Nicaragua en Houston (Texas).

Pena para pobres

41 horas quedan a Tercero, antes de su ejecución prevista para mañana.

Frente al mismo edificio de la Corte del Condado de Harris, en Houston (Texas), donde hace 15 años fue condenado a muerte el nicaragüense Bernardo Tercero , un grupo de compatriotas e hispanos protestaron ayer contra la pena de muerte y demandaron que se suspenda la ejecución del nica, programada para mañana a las 6:05 p.m. en Huntsville (5:05 p.m. en Nicaragua). Maritza González, miembro del equipo legal de Tercero, aseguró que hoy continuarán con las gestiones de visas para que Lidia y Franklin Tercero, madre e hijo de Bernardo, respectivamente, puedan viajar para acompañarlo en este momento crucial. Ayer mismo, en Managua, activistas de derechos humanos calificaron como “patético” que las autoridades estadounidenses aún no se hayan pronunciado sobre las peticiones de clemencia por el nicaragüense, hechas por el cardenal Leopoldo Brenes y el presidente Daniel Ortega a finales de julio.La nicaragüense y embajadora de buena voluntad del Consejo de Europa para la Abolición de la Pena de Muerte, Bianca Jagger, también lamentó por su parte que los familiares de Tercero no tengan la visa para acompañar a su familiar.Jagger se sumaría ayer a la protesta en Houston, pero explicó vía telefónica que se encontraba enferma e internada en un hospital de Inglaterra, donde ella reside. “Desafortunadamente no puedo estar con Bernardo, pero estoy comprometida a ayudarlo no solo porque soy nicaragüense, sino que su caso es muy grave y si se llevara a cabo la ejecución sería una injusticia terrible”, expresó la también exesposa del vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger.Según la activista internacional, “la pena de muerte está diseñada para los pobres, los que no pueden pagar una buena defensa y para los miembros de las minorías, como Tercero”. “Quiero decirles que no están solos. Estamos haciendo todo lo posible para que la justicia sea hecha y no se vaya a ejecutar”, dijo Jagger en un mensaje enviado a la familia de Tercero en Posoltega, Chinandega.Fuente: END/Lillyam Alvarado Mendoza/AFP