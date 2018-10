27, Agosto, 2015 27, Agosto, 2015 3:46 a.m. 3:46 a.m.

ACUSADOS DE ROBAR HASTA LAS SILLAS EN VIVIENDA DE BARRIO CAPITALINO

Cuatro hombres “trabajadores” del barrio El Recreo de Managua, están siendo procesados por el delito de robo agravado. La acusación presentada por la Fiscalía, indica que los acusados caminaban en las inmediaciones de Plaza Julio Martínez en la capital, cuando encontraron en el porche de una vivienda a tres mujeres descansando en “sillas perezosas”. El escrito indica que los acusados Hamilton Flores, de 25 años; Pablo Pereira, de 31 y Desly Aguilar, de 30, al pasar por el lugar cargaban piedras en sus manos. Mientras que el otro acusado, Fabricio Rivera, de 26 años, llevaba un machete sin cacha. Detalla la acusación, que Rivera caminó hasta una de las víctimas y le colocó el machete en el cuello. Seguidamente le ordenó que le entregara su celular y la requisó en cuestión de segundos. No obstante, no alcanzó a encontrar el equipo. Un menor de edad, cuyas iniciales no aparecen en la acusación, supuestamente arrancó del cuello de la joven una cadena y luego le metió la mano en el brasier, de donde sustrajo el celular. Mientras esto sucedía, el resto de acusados intimidaban a las otras dos jóvenes. En un momento determinado del asalto —indica la acusación—, las mujeres corrieron e ingresaron a la propiedad. Esto lo aprovecharon los imputados supuestamente para robarse las sillas valoradas en dos mil doscientos córdobas. La causa fue radicada en el Juzgado Noveno de Audiencia, donde la juez Indiana Gallardo admitió la acusación y programó la audiencia inicial para el ocho se septiembre. Fuente: Hoy