01, Septiembre, 2015

LEGISLADORES DE NICARAGUA EVALUARÁN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA

La Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua anunció hoy que dará seguimiento al cumplimiento del nuevo Código de la Familia, que entró en vigor el 8 de abril pasado. "Queremos que se maneje correctamente el Código de la Familia, porque hemos tenido conocimiento que en algunos lugares no se ha aplicado de la mejor manera", dijo la presidenta de la Comisión, la sandinista Martha Marina González, en conferencia de prensa. La diputada declinó dar detalles sobre las carencias en la aplicación del Código de la Familia. No obstante, existen controversias alrededor de esta ley, debido a que promueve los arreglos extrajudiciales, define como cabezas de familia a un hombre y una mujer, y obliga a los hijos a dar garantías a sus padres ancianos. González destacó que su Comisión reforzará la promoción del Código de la Familia para garantizar la igualdad y equidad de género, establecida en el mismo. La ministra nicaragüense de la Familia, Marcia Ramírez, ha dicho que el Código de la Familia promueve el entendimiento entre las familias y que la idea no es enfrentar a las parejas en juicios. El nuevo Código de la Familia en Nicaragua es una actualización de las leyes relacionadas con la regulación de asuntos familiares en el país centroamericano, que ha tenido diferentes niveles de aceptación, ya que reconoce la unión de hecho estable en el mismo nivel que el matrimonio. Esto ha sido celebrado por grupos civiles pero rechazado por la iglesia Católica. Otro aspecto que sobresale en la nueva legislación es que garantiza juicios orales con plazos máximos de 75 días. En este mismo tiempo se resolverán las demandas por manutención para los hijos, que además tendrán beneficios preestablecidos. END