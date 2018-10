AUDIENCIA PRELIMINAR EN CONTRA DE PISTOLERO DE METROCENTRO

Pistolero expacifista

Para este sábado a las nueve de la mañana el juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, programó la audiencia preliminar para Samir Antonio Matamoros, quien ayer fue acusado por el Ministerio Público por exposición de personas al peligro y tenencia ilegal de armas. La acusación presentada al final de la tarde de ayer está relacionada con los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles en los alrededores del Consejo Supremo Electoral, (CSE), donde Matamoros disparó varias veces contra manifestantes opositores en presencia de la Policía, y después huyó en una moto con un acompañante. El delito de exposición de personas al peligro es sancionado con una pena que va de seis meses a dos años de prisión, según el Código Penal de Nicaragua, y por tenencia ilegal de armas la pena no pasa de un año. Los delitos cuyas penas no exceden de cinco años de prisión son considerados menos graves y en caso que el reo sea declarado culpable o bien se incrimine, puede optar a la suspensión de la pena, pero para ello no debe tener antecedentes penales, el cual no es el caso de Matamoros, quien según la Policía tiene un largo historial delictivo.Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia, (Ceprev), confirmó que Samir Antonio Matamoros fue promotor de paz de ese organismo no gubernamental que trabaja en el rescate de jóvenes que viven en situaciones de violencia. “Nos duele mucho y golpea haber visto a Samir con una pistola porque él era un ejemplo para los otros jóvenes”, comentó Zalaquett, agregando que se siente apenada por lo sucedido con el joven que un día fue promotor de paz. Zalaquett dijo vía telefónica que Matamoros se retiró del Ceprev hace un año diciendo que se “dedicaría a labores políticas partidarias, después le dijo a una promotora nuestra que trabajaría con el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, indicó la activista del organismo civil. Matamoros trabajó como promotor de paz durante tres años en los barrios de Managua ayudando a sacar a los jóvenes de las pandillas, recordó Zalaquet apesarada por el capítulo de violencia protagonizado el pasado miércoles por este joven habitante del barrio Villa Reconciliación. La directora del Ceprev dijo que las presiones contra los promotores de ese organismo con militancia sandinista le parecen contradictorias, “porque nosotros contribuimos con la estabilidad y la seguridad del país sacando a los jóvenes de la violencia”, consideró. END