PISTOLERO DE METROCENTRO SE DECLARA CULPABLE E INCULPA A DIRECTORA DEL CEPREV MÓNICA ZALAQUET

o necesidades. “Ella me dijo que había que reavivar las protestas por que nadie estaba llegando”, confesó Samir.

Samir Antonio Matamoros fue acusado por los cargos de Homicidio en Grado de Frustración, posesión ilegal de armas y exposición de personas al peligro, informó el oficialista 19 Digital que fue uno de los medios que autorizó el juez para dar cobertura a la audiencia preliminar del tirador de Metrocentro. "El Juez Tercero Local Penal admitió la acusación y ordenó abrir proceso contra de Matamoros. El acusado admitió los hechos referidos en la relación de hechos propuesta por la fiscal. Ante esto, el judicial procedió a declarar la culpabilidad del acusado" refiere en su nota el 19 digital. Mercedes García, defensora privada de Matamoros, comentó no se le permitió el ingreso a la sala donde se realiza la audiencia y dijo que estará a la expectativa de lo que haga la defensa pública en este caso. El Juez Ernesto Rodríguez impidió el ingreso de 100% Noticias, Canal 10, La Prensa, El Nuevo Diario y Periódico Hoy. El Juez Rodríguez ya tiene antecedentes de censurar la cobertura en su juzgado. Como recordarán censuró la cobertura del juicio del empresario Milton Arcia donde lo declaró culpable. En esa ocasión el vocero del poder judicial Roberto Larios, expresó que el juez no permitió el ingreso de medios independientes porque dijo que el se sentia más cómodo con los medios sandinistas afines al gobierno. 100% Noticias buscó a Roberto Larios, vocero de los juzgados para pedir una explicación de la censura a la cobertura del pistolero de Metrocentro, pero no llegó hoy al complejo judicial y nadie de la oficina de Prensa atendió al grupo de periodistas y medios excluidos y censurados.

El pistolero de Metrocentro admitió los hechos este sábado y el juez Ernesto Rodríguez lo declaró culpable en una audiencia donde se censuró la cobertura de medios de comunicación independientes. En su confesión Samir Antonio Matamoros inculpó a la directora del CEPREV Mónica Zalaquet al declarar que: “No tengo más palabras que decir, admito mis errores, teng