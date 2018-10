05, Septiembre, 2015 05, Septiembre, 2015 6:31 a.m. 6:31 a.m.

ZALAQUETT NIEGA ACUSACIONES DE PISTOLERO DE METROCENTRO

‘’No tiene sentido lo que dice Samir, estoy sorprendida por lo que pasa’’, así reaccionó Mónica Zalaquett a 100% Noticias sobre las acusaciones que hizo Samir Matamoros en su contra durante la audiencia preliminar que se realizó la mañana de hoy sábado en los juzgados de Managua. En su confesión Samir Antonio Matamoros inculpó a la directora del CEPREV Mónica Zalaquet al declarar que: “No tengo más palabras que decir, admito mis errores, tengo necesidades. “Ella me dijo que había que reavivar las protestas por que nadie estaba llegando”, confesó Samir. Sin embargo, Zalaquett enfatizó ‘’me duele las declaraciones de Samir', y negó pertenecer a algún partido político o vínculo que la uniera a Matamoros. ''Toda mi vida he luchado porque haya paz en el país’’, refirió. La directora del CEPREV puntualizó ‘creo que (Samir) debería de decir que cometió un error y listo’’, y agregó ‘’no tengo ningún sentimiento malversado con el gobierno y no conozco a la gente del partido liberal, tampoco es bueno que en las manifestaciones se usen armas’’, argumentó. Zalaquett indicó ‘’tengo que investigar, no me importa si debo declarar al respecto, pero nos duele mucho lo que está pasando porque hemos desarrollado cariño con los jóvenes que hemos trabajado’’, y añadió ‘’no tomaré ninguna acción en lo personal, mi vida es transparente; no nos interesa la confrontación política. Espero que todo el ambiente político no fomente conflictos’’, concluyó. Samir Matamoros fue acusado por los cargos de Homicidio en Grado de Frustración, posesión ilegal de armas y exposición de personas al peligro, informó el oficialista 19 Digital que fue uno de los medios que autorizó el juez para dar cobertura a la audiencia preliminar del tirador de Metrocentro. Por otro lado, Mercedes García, defensora privada de Matamoros, comentó no se le permitió el ingreso a la sala donde se realiza la audiencia y dijo que estará a la expectativa de lo que haga la defensa pública en este caso. El Juez Ernesto Rodríguez impidió el ingreso de 100% Noticias, Canal 10, La Prensa, El Nuevo Diario y Periódico Hoy. El Juez Rodríguez ya tiene antecedentes de censurar la cobertura en su juzgado. Como recordarán, censuró la cobertura del juicio del empresario Milton Arcia donde lo declaró culpable. En esa ocasión, el vocero del poder judicial Roberto Larios, expresó que el juez no permitió el ingreso de medios independientes porque dijo que el se sentía más cómodo con los medios sandinistas afines al gobierno. 100% Noticias buscó a Roberto Larios, vocero de los juzgados para pedir una explicación de la censura a la cobertura de la audiencia del pistolero de Metrocentro, pero no llegó hoy al complejo judicial y nadie de la oficina de Prensa atendió al grupo de periodistas y medios excluidos y censurados. Stalin Andino/100% Noticias