06, Septiembre, 2015 06, Septiembre, 2015 4:25 a.m. 4:25 a.m.

SELECCIÓN NACIONAL DE FUTBOL ARRIBÓ AL PAÍS

Pocas horas después del triunfo histórico en Kingston, Jamaica, arribó anoche la Selección Nacional de Futbol a Nicaragua, siendo recibidos por cientos de aficionados y miembros de la juventud sandinista, quienes se congregaron en el Aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua, para saludar a esos futbolistas que dejaron una huella imborrable ganando el desafío de ida 2-3 de la tercera fase de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. No hubo un mar de gente como cuando viene Román "Chocolatito" González, o una Selección Nacional Infantil de Beisbol tras conquistar una medalla en un torneo internacional, pero sí se vivió un ambiente de alegría con los fanáticos quienes esperaron más de una hora en las afueras del Aeropuerto Internacional de Managua para poder ver aunque sea unos minutos a los jugadores y tomarse algunas fotografías. Caravana vehicular Tras unos minutos en uno de los salones del Aeropuerto Internacional, al fin salieron los jugadores en un bus descapotable, lo que permitió que los futbolistas tuvieran más cercanía con los aficionados. Algunos aprovecharon para saludar a sus futbolistas preferidos y también corearon la canción "Soy puro pinolero", esa melodía que los jugadores entonaron después del triunfo ante los jamaiquinos. - -Después de compartir brevemente con las personas que estaban en las afueras del Aeropuerto, una caravana vehicular siguió el bus en el que iban los futbolistas quienes saludaron a las personas que estaban en las calles esperando verlos. El recorrido terminó en la Plaza de las Victorias, donde se hizo una pequeña fiesta de celebración, pero que no iba a durar mucho tiempo puesto que la Selección necesita descansar. "Me alegra mucho este recibimiento que le hicieron a estos muchachos, creo que se lo merecen, han dado su máximo esfuerzo en la cancha, consiguiendo un resultado histórico, ganando en una cancha sumamente complicada en la que poca Selección ha logrado una victoria. Cuando uno representa a un país tiene que dar lo mejor, este recibimiento sé que motiva a los muchachos", comentó el técnico costarricense Henry Duarte. Por su parte, Luis Galeano, quien marcó el tercer gol de Nicaragua en el minuto 48 de la segunda mitad, hizo un llamado a los aficionados para que asistan al Estadio Nacional este martes. "Es lindo llegar y ver el apoyo de las personas, hay que seguir soñando, necesitamos que la afición llegue el próximo martes para lograr la clasificación", señaló Galeano. Llegó Jamaica Pero no solo arribó Nicaragua a nuestro país. Minutos después que la Selección Nacional salió del Aeropuerto, llegó la delegación de Jamaica en un vuelo privado. Y es que el equipo jamaiquino está enfocado en darle vuelta a la historia. Necesitan ganar por una diferencia de dos goles al menos para clasificar, o la otra opción sería triunfar por un tanto (4-3, 5-4, y así sucesivamente). No hubo declaraciones de los futbolistas al salir por una de las puertas principales de la terminal aérea. El técnico alemán Winfried Schäfer se detuvo brevemente, pero dijo poco o mejor dicho nada sobre el partido. "Cambios", fue la primera palabra que articuló el estratega, y agregó "No estoy sorprendido". Jamaica reclamó que no se les consiguió un bus con las especificaciones que ellos pidieron, aunque el que les llevaron tenía las condiciones necesarias, pero posiblemente esperaban algo más lujoso. Lo cierto es que Nicaragua y Jamaica ya están planificando el partido del martes. La Selección Nacional que se hospedará durante estos días previos al partido en el hotel Seminole ubicado a 10 minutos del Estadio Nacional de Futbol. Los muchachos tienen hoy una sesión de recuperación en la que se valorará a todos los jugadores y ver las molestias físicas que puedan tener. Mañana, la Selección realizará dos sesiones de entrenamiento, una por la mañana y otra por la tarde. Hay que esperar si Jamaica realizará reconocimiento del terreno hoy o mañana, todo estará en manos de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut). Este martes, Nicaragua jugará los 90 minutos más importantes de su historia futbolística. Ya consiguieron un triunfo memorable, pero lograr una clasificación a fase de grupos donde se toparían con Costa Rica, Panamá, y Haití, sería una hazaña impresionante, lo que garantizaría que nuestro balompié nacional se proyectara a nivel internacional.