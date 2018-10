07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 2:54 a.m. 2:54 a.m.

OTRA VÍCTIMA MUERE EN MANOS DE PANDILLAS

None

En el colegio Hugo Chávez, en el barrio Waspán Norte, se encontraba Juan Tórrez Gómez, de 31 años, tomando licor con sus amigos, cuando aparecieron integrantes de la pandilla “Los Rampleros” para molestarlos, lo que originó una guerra a pedradas, pero uno de los pandilleros sacó un arma y disparó, ocasionando la muerte del ciudadano. Los amigos de la víctima, desesperados por salvarlo, lo recogieron y lo llevaron a la estación de bomberos de Waspán Norte a eso las 2:04 a.m. del domingo, pero ya era tarde. “Ellos lo trajeron esperando que lo atendiéramos, él tenía un impacto de bala en la parte posterior de la espalda, se le dio atención prehospitalaria, pero ya estaba fallecido”, afirmó el teniente Héctor Sandoval, jefe de bomberos. Los vecinos del lugar aseguran que el crimen ocurrió a eso de las 1:40 a.m. de este domingo, cerca de la pulpería San Martín, por donde se escuchó primero la lluvia de pedradas y luego los disparos. Piden captura Los testigos afirman que el delincuente que disparó contra Tórrez es “Rakatán”, originario del barrio José Dolores Estrada, perteneciente a la pandilla “Los Rampleros”, quien apenas tenía un día de haber salido de La Modelo, información que no pudo ser corroborada con la Policía de la Estación VI, porque se negaron a brindar información del caso. Los vecinos se encuentran consternados por el homicidio, debido a que los problemas derivados del accionar de pandillas no habían sido mortales este año, hasta ahora, por lo que pidieron a la Policía patrullaje y la captura del pistolero. Tórrez era originario de Bluefields y se ganaba la vida como repartidor de un camión de gaseosas, con lo que sustentaba a su esposa embarazada y a sus dos menores hijos. END