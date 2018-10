07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 11:07 a.m. 11:07 a.m.

ESTADIOS VIRTUALES PARA DISFRUTAR DEL NICARAGUA-JAMAICA

Nicaragua puede seguir haciendo historia en su fútbol si mañana se clasifica a la próxima fase eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Para ello debe dejar en el camino, a Jamaica, a quien ya sorprendió en el primer partido por 2-3. Los aficionados creen en que la Azul y Blanco dejará en el camino a los caribeños, por lo que se han volcado a comprar entradas para asistir al Estadio Nacional de Fútbol de la UNAN-Managua. Muchos no han conseguido su boleto y otros no pueden viajar hasta Managua. Ante ello, autoridades locales han anunciado la instalación de estadios virtuales para disfrutar del partido. En Managua, la Federación Nicaragüense de Fútbol, Fenifut, indicó que se instalarán tres estadios virtuales. Uno estará en el parque Luis Alfonso Velásquez Flores; y otros dos en las cercanías del Estadio Nacional, uno en la rotonda Rigoberto López Pérez y otro en la Pista Suburbana. En Estelí se ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en el parque central de la ciudad. En Masaya (en la Plaza de la Cultura) y en Jinotepe también habrá instalaciones para no perder detalle del juego. END